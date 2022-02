Biathlon : Quand la Coupe du monde 2021/2022 reprend-elle ?

La Coupe du monde de biathlon a été mise entre parenthèses pendant les Jeux Olympiques de Pékin. Elle reprendra ses droits au début du mois de mars du côté de la Finlande.

Trois étapes sont encore au programme de cette Coupe du monde. La première se tiendra à Kontiolahti du 3 au 6 mars avec au menu un relais (femmes et hommes), un sprint (femmes et hommes) ainsi qu’une poursuite (femmes et hommes). Les biathlètes prendront ensuite la direction d’Otepää en Estonie (du 10 au 13 mars), où un sprint (femmes et hommes), une mass start (femmes et hommes) et un relais mixte et simple seront organisés.

Enfin, la saison s’achèvera à Oslo, du 18 au 20 mars, avec au programme un sprint (femmes et hommes), une poursuite (femmes et hommes) et une mass start (femmes et hommes). Ces ultimes épreuves dans la capitale norvégienne permettront de connaître l’identité des vainqueurs des petits globes de chaque spécialité et surtout du vainqueur du gros globe de cristal.

Chez les hommes, Quentin Fillon Maillet est détenteur du dossard jaune de leader. Le Jurassien, qui compte cinq victoires cette saison en Coupe du monde, occupe la tête du classement (636 points) avec une confortable avance sur son compatriote Emilien Jacquelin (2e avec 501 points) et le Norvégien Tarjei Boe (3e avec 486 points). Après être rentré de Pékin avec cinq médailles (2 en or et 3 en argent), il est donc très bien parti pour garnir son armoire à trophées du premier gros globe de sa carrière.

Le programme des trois dernières étapes

Kontiolahti (Finlande)

Jeudi 3 mars : Relais 4x6 km femmes (14h30)



Vendredi 4 mars : Relais 4x7,5 km hommes (14h30)



Samedi 5 mars : Sprint 7,5 km femmes (12h45)



Samedi 5 mars : Sprint 10 km hommes (15h30)



Dimanche 6 mars : Poursuite 10 km femmes (12h45)



Dimanche 6 mars : Poursuite 12,5 km hommes (14h40)

Otepää (Estonie)

Jeudi 10 mars : Sprint 10 km hommes (14h30)



Vendredi 11 mars : Sprint 7,5 km femmes (14h30)



Samedi 12 mars : Poursuite 15 km hommes (13h)



Samedi 12 mars : Poursuite 12,5 km femmes (15h15)



Dimanche 13 mars : Relais mixte (12h30)



Dimanche 13 mars : Relais mixte simple (15h15)

Oslo (Norvège)

Jeudi 17 mars : Sprint 7,5 km femmes (15h45)



Vendredi 18 mars : Sprint 10 km hommes (15h45)



Samedi 19 mars : Poursuite 10 km femmes (12h50)



Samedi 19 mars : Poursuite 12,5 km hommes (15h)



Dimanche 20 mars : Mass start 12,5 km femmes (12h50)



Dimanche 20 mars : Mass start 15 km hommes (15h)