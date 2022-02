Novak Djokovic : Éliminé à Dubaï, le Serbe va perdre sa place de n°1 mondial

Retour à la compétition compliqué pour Novak Djokovic. Pour son premier tournoi de la saison, à Dubaï, le Serbe a été éliminé en quarts de finale par le Tchèque Jiri Vesely (6-4, 7-6). Avec cette élimination, il va perdre sa place de n°1 mondial au profit de Daniil Medvedev.

C’est un petit séisme dans le monde du tennis. Pour la première fois depuis 2004, le trône du classement ATP ne sera pas occupé par un des membres du «Big 4», à savoir Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray, lors de sa prochaine publication lundi. Le Serbe va devoir le céder au Russe Medvedev, engagé cette semaine à Acapulco (Mexique) après son revers surprise concédé face au 123e joueur mondial.

Une nouvelle péripétie dans un début de saison très mouvementé avec son expulsion d’Australie, où il n’a pu disputer le premier Grand Chelem de la saison et défendre son titre en raison de son non-vaccination contre le Covid-19. Et à Dubaï, où le vaccin n'est pas obligatoire pour entrer aux Emirats, il était «excité» de pouvoir enfin lancer sa saison dans un tournoi qu’il a remporté à cinq reprises.

Mais il n’y aura pas de 6e trophée pour lui. Après avoir écarté l’Italien Lorenzo Musetti au 1er tour, puis le Russe Karen Khachanov, il est tombé sur plus fort avec Jiri Vesely. Retombé au-delà de la 100e place mondiale, le Tchèque, issu des qualifications, a peut-être joué le meilleur match de sa vie pour sortir l’homme aux 20 titres du Grand Chelem loin de son meilleur niveau et se hisser pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré d’un tournoi ATP 500.

Novak Djokovic, qui n’avait plus été éliminé par un joueur aussi mal classé depuis 2018 à Barcelone, va désormais se remettre de cette élimination précoce et de la perte de sa place de n°1 mondiale qu’il ne pourra pas récupérer dans l’immédiat. Car la suite de sa saison reste pour le moins floue du fait de son statut vaccinal, qui va l’empêcher de participer à la tournée américaine aux Masters 1 000 d’Indian Wells et de Miami en mars.