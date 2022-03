Guerre en Ukraine : Chelsea mis en vente par Roman Abramovich ?

Roman Abramovich vit-il ses dernières heures à la tête de Chelsea ? Propriétaire du club anglais depuis 2003, l’oligarque russe s’est mis en retrait depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie et aurait mis en vente la formation qui a remporté la dernière Ligue des champions, selon plusieurs médias britanniques.

Roman Abramovich est dans le collimateur du gouvernement britannique pour ses liens avec Vladimir Poutine. Et même s’il serait mobilisé dans les négociations entre les deux pays, il n’en reste pas moins sous pression. Ainsi, après avoir confié la «gestion» du club aux «administrateurs de la fondation caritative», dont certains ont menacé de démissionner, l’homme d’affaires, qui tenterait de se délester des différents biens qu’il possède en Angleterre, pourrait tout simplement se désengager et céder le club. Il aurait d’ailleurs mandaté une banque d’affaires américaine pour s’occuper de la vente.

Plusieurs repreneurs auraient déjà manifesté leur intérêt. Des offres de rachat seraient même déjà prêtes et pourrait même lui être rapidement formulées. Peut-être même avant la fin de la semaine. Mais les choses risquent de ne pas être simples. Roman Abramovich (55 ans) réclamerait pas moins de 3,6 milliards d’euros pour laisser le club. Une somme jugée beaucoup trop élevée par les éventuels repreneurs.

D’autant que Chelsea devrait près de 2,5 milliards d’euros à Roman Abramovich, mais le club londonien n’aurait pas les fonds nécessaires pour régler cette somme. Il reviendrait donc aux potentiels acheteurs de dédommager l’oligarque russe. Un sérieux obstacle qui ne devrait pas faciliter les tractations et la vente. Mais Chelsea semble être plus que jamais à un tournant dans son histoire et pourrait rapidement changer de mains.

Avec Roman Abramovich à sa tête, Chelsea a remporté cinq championnats et autant de Coupes d’Angleterre, trois coupes de la Ligue, deux Community Shield et deux Coupe du Monde des clubs, ainsi que deux Ligue Europa et deux Ligue des champions, dont la dernière à Porto en mai dernier.