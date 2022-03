Ligue des champions : Le PSG qualifié pour les quarts de finale si…

Grâce à sa victoire au match aller (1-0), le PSG est en ballotage favorable avant son déplacement sur le terrain du Real Madrid, ce mercredi, en 8e de finale retour de la Ligue des champions.

Le but de Kylian Mbappé dans les arrêts de jeu a délivré le Parc des Princes et mis le club de la capitale dans de bonnes dispositions pour décrocher son billet pour les quarts de finale de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. Mais tout reste à faire pour les coéquipiers de Marquinhos, qui avaient éliminé le FC Barcelone à ce stade la compétition la saison dernière.

Sur la pelouse de Santiago Bernabeu, les hommes de Mauricio Pochettino, qui n’ont pas préparé ce rendez-vous de la meilleure des façons avec la défaite à Nice (1-0), ont besoin d’une victoire ou d’un match nul pour valider leur qualification.

En revanche, une défaite par un but d’écart serait synonyme de prolongations avec la suppression de la règle du but à l’extérieur depuis cette saison. Et en cas de revers par au moins deux buts d’écart, le PSG serait tout simplement éliminé et verrait son rêve de remporter le première Ligue des champions de son histoire s’évaporer une nouvelle fois.

Les différents scénarios

- Le PSG qualifié pour les quarts de finale en cas de victoire ou de match nul

- Prolongations en cas de défaite du PSG par un but d’écart

- Le PSG éliminé en cas de défaite par au moins deux buts d’écart