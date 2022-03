PSG : Touché à l’entraînement, Kylian Mbappé forfait contre le Real Madrid ?

Gros coup dur pour le PSG ? Touché, ce lundi, à l’entraînement, Kylian Mbappé est incertain pour le déplacement sur la pelouse du Real Madrid, mercredi, en 8e de finale retour de la Ligue des champions.

Il avait été le sauveur du match aller avec son but inscrit dans les arrêts de jeu, qui avait permis au club de la capitale de décrocher une précieuse victoire (1-0). Il pourrait être le grand absent trois semaines plus tard à Santiago Bernabeu. L’attaquant français, qui était suspendu pour le dernier match à Nice et qui avait pu en profiter pour se reposer, a reçu un gros coup à un pied lors d’un duel avec l’un de ses coéquipiers.

Le club parisien a même craint le pire avec une fracture. Mais l’ancien monégasque a passé des examens en début d’après-midi qui ont écarté cette hypothèse. L’inquiétude reste néanmoins de mise dans les rangs de la formation parisienne, alors que le prodige de Bondy va devoir passer des examens complémentaires pour déterminer la gravité de sa blessure. A l’heure actuelle, sa participation demeure très incertaine.

Un forfait de son n°7 serait évidemment un énorme coup dur pour Paris. Le revers concédé, samedi, face à Nice (1-0), a une nouvelle fois mis en lumière les difficultés de l’équipe dirigée par Mauricio Pochettino sans Kylian Mbappé, auteur de 24 buts et 17 passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot du PSG cette saison.