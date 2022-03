Ligue des champions : le tirage complet des quarts de finale

Le match opposant le Real Madrid et Chelsea sera le choc des quarts de finale de la Ligue des champions, après le tirage au sort qui s’est déroulé à Nyon (Suisse).

Les bourreaux des clubs français se retrouvent en quart de finale. Le tombeur du PSG jouera face au tombeur du LOSC. Ce duel verra s’affronter deux anciens entraineurs du Paris Saint-Germain : Carlo Ancelotti (Real Madrid) et Thomas Tuchel (Chelsea).

L’Atletico Madrid d’Antoine Griezmann se rendra à nouveau au nord de l’Angleterre pour affronter l’autre équipe mancunienne. Au tour précédent, les Espagnols ont éliminé le Manchester United de Cristiano Ronaldo.

Unai Emery, le coach de Villarreal, essayera de créer la surprise contre le Bayern Munich. Faciles vainqueurs de Salzbourg en huitième de finale retour (7-1), les Bavarois sont favoris.

Le duel le plus déséquilibré sur le papier, même si cette opposition pourrait réserver quelques bonnes surprises. Pour rappel, en phase de groupe, les Portugais avaient étrillé le FC Barcelone (3-0). Liverpool avait terminé premier du groupe de la mort avec le Milan AC, Porto et l’Atletico Madrid.

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2022