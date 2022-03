Ligue 1 : Le PSG sombre à Monaco (0-3)

Le PSG a vécu un très mauvais début d'après-midi en Principauté. Dix jours après son élimination en 8e de finale de la Ligue des champions, le club de la capitale a sombré, ce dimanche, à Monaco (3-0), concédant sa plus large défaite de la saison.

Ce naufrage collectif sur le Rocher ne devrait pas avoir de conséquence quant à l’issue de cette saison pour des Parisiens, qui conservent une confortable avance en tête du championnat pour décorcher le titre de champion. Mais elle démontre à quel point la fin de saison s’annonce longue, très longue depuis la désillusion subie sur la scène européenne. Au stade Louis II, sans Lionel Messi (malade), les hommes de Mauricio Pochettino, qui ont enchaîné un 4e revers consécutif à l’extérieur, ont affiché un niveau affligeant face à une équipe monégasque, qui avait à cœur de se racheter après son élimination, en jeudi, en Ligue Europa.

A la fin du match, l’entraîneur argentin a même parlé de «honte» pour qualifier la prestation de son équipe. «C'est inacceptable de commencer le match comme ça», a-t-il pesté. Et d’ajouter : «Cela ne peut plus se répéter. On peut encore perdre des matchs. Mais ce qui s'est passé ne doit plus et ne peut plus se reproduire. Parce que c’est grave», a déclaré l’ancien défenseur très remonté.

Et il avait de quoi être énervé contre l'attitude de ses joueurs bousculés dès le coup d'envoi et spectateurs sur le premier but inscrit d’une magnifique talonnade par Wissam Ben Yedder (25e). Ils ont ensuite été incapables de se révolter malgré quelques rares occasions contre à une équipe de Monaco qui n’avait pourtant remporté qu’un seul de ses huit derniers matchs toutes compétitions confondues. A la peine, ils ont sombré en seconde période encaissant un but de Kevin Volland (68e) et un penalty transformé par Ben Yedder (84e). Et l’addition aurait pu être plus sévère sans plusieurs interventions de Gianluigi Donnarumma.

«Le titres est en danger» pour Marquinhos

«C’est catastrophique. C’est dur à digérer. C’est notre pire match de l’année. On était venu ici pour prendre du plaisir et gagner un match. Nous sommes dans un moment difficile. (…) Si on continue à faire des prestations comme ça, c'est sûr que le titre est en danger. L’alerte est là», a averti le capitaine Marquinhos. De son côté, Kylian Mbappé a appelé à se «respecter». «On doit rester pros, respecter les supporters qui nous soutiennent, les gens, nos familles. Je pense qu’il faut déjà se respecter soi-même. C’est important. Si on a un minimum d’estime pour ce qu’on fait et ce qu’on est, on doit se respecter», a lancé l’attaquant tricolore.

La trêve internationale arrive à point nommé pour les Parisiens qui vont pouvoir se changer les idées avant d’entamer la dernière ligne droite de la saison, qui doit les mener vers le sacre. A condition de se ressaisir et de ne pas répéter ce genre de prestations. Au risque de vivre, dans le contraire, une terrible désillusion. Une de plus…