Equipe de France : Kylian Mbappé forfait contre la Côte d’Ivoire ?

Les Bleus sans Kylian Mbappé ? Victime d’une infection ORL, l’attaquant pourrait être forfait pour le match amical de l’équipe de France, ce vendredi, à Marseille, contre la Côte d’Ivoire.

S’il a participé à toutes les séances depuis le début du rassemblement, le joueur du PSG n’effectuera pas le dernier entraînement sur la pelouse du stade Vélodrome. Et sa participation pour la première des deux rencontres programmées pendant cette trêve internationale est compromise. Une décision sur sa présence sera prise quelques heures avant le coup d’envoi.

«Il ne s’entraînera pas ce soir. Il a une infection ORL. Je ferai le point avec lui et le staff médical demain (vendredi) et on verra», a confié Didier Deschamps lors de la conférence de presse de veille de match.

Kylian Mbappé a beaucoup fait parler de lui depuis le début de la semaine. En cause, son refus de participer, mardi matin, aux opérations marketing et aux rencontres avec les sponsors de l’équipe de France. Le numéro 10 des Bleus ne voulait pas que son image soit associée à certaines marques partenaires des Bleus. Le clan du natif de Bondy estime que certains sponsors posent des problèmes éthiques et moraux.

Il s’interroge également sur la redistribution des revenus générés. Kylian Mbappé, dont tous les droits à l’image financent des associations caritatives, et son entourage souhaiteraient voir ces revenus profiter en grande partie au «football d’en bas», autrement dit au football amateur.

Déjà privé de Karim Benzema, Didier Deschamps dispose de plusieurs solutions pour remplacer Kylian Mbappé, déjà victime du même mal fin octobre, et constituer son attaque avec Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kingsley Coman, Moussa Diaby ou encore Wissam Ben Yedder. Sans oublier Christopher Nkunku, qui pourrait connaître sa première sélection en bleu.