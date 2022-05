Roland-Garros 2022 : un tirage au sort explosif

Le tirage au sort du tableau principal de Roland Garros a été effectué ce jeudi 18 mai. De quoi offrir des rencontres décisives très tôt dans la compétition.

Le tirage au sort du tableau principal de Roland Garros s'est avéré explosif ce jeudi. En effet, Novak Djokovic, numéro 1 mondial et tenant du titre, Rafael Nadal, roi de l'ocre, et le phénomène espagnol Carlos Alcaraz ont atterri tous les trois dans la même moitié de tableau.

Si la logique est respectée, Novak Djokovic et Rafael Nadal, actuel numéro 5 mondial, se défieront dès les quarts de finale. Soit un tour plus tôt que l'année dernière, quand le Serbe avait renversé l'Espagnol, treize fois lauréat à Paris, sur sa terre chérie.

Potentiellement, pourrait suivre en demi-finale un face-à-face avec Alcaraz, l'étoile montante du circuit, déjà aux portes du top 5 à 19 ans. Le jeune Espagnol vient justement de battre coup sur coup Rafael Nadal et Novak Djokovic à Madrid début mai, sur la route de son deuxième sacre en Masters 1000. Une première dans un même tournoi sur terre battue.

Novak Djokovic en mission

De son côté, redevenu lui-même après un premier trimestre entamé par l'invraisemblable feuilleton de son expulsion d'Australie et passé quasiment à l'arrêt, faute de vaccination contre le Covid-19, Novak Djokovic est en quête sur la terre battue parisienne d'un 21e trophée en Grand Chelem qui lui permettrait d'égaler le record détenu par Rafael Nadal depuis son sacre à l'Open d'Australie en janvier.

Le Serbe, qui vient de s'imposer à Rome, son premier titre depuis plus de six mois, et qui fêtera ses 35 ans ce dimanche, lancera sa quinzaine face au Japonais Yoshihito Nishioka.

Quant à Rafael Nadal, beaucoup dépendra de son pied gauche, atteint depuis plus de quinze ans par un mal qu'il décrit comme «chronique et incurable» et qui l'a méchamment trahi la semaine dernière à Rome.

Apparu sans gêne visible à l'entraînement depuis son arrivée à Paris mercredi, le Majorquin, bientôt 36 ans, entamera lui contre l'Australien Jordan Thompson.