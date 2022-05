Karim Benzema sort du silence et s’exprime sur le choix de Kylian Mbappé

Karim Benzema est sorti du silence et s’est exprimé, ce mardi, sur le choix de Kylian Mbappé de prolonger au PSG jusqu’en 2025 plutôt que de signer au Real Madrid.

Karim Benzema n’avait que très peu goûté au choix de Kylian Mbappé de poursuivre l’aventure au PSG. Dans les heures qui ont suivi l'annonce de sa prolongation avec le club de la capitale jusqu’en 2025, l’attaquant du Real Madrid avait posté des messages sur les réseaux sociaux, dont une story un cliché de Tupac, accompagné de l’acteur et ami Stephen Baldwin soupçonné d’avoir «trahi» le rappeur américain le jour de son assassinat en 1996.

Interrogé à ce sujet et sur la décision de son coéquipier en équipe de France, Karim Benzema a brisé le silence, mais il a préféré botter en touche. A quatre jours de la finale de la Ligue des champions, l’ancien lyonnais préfère rester concentré sur la rencontre face à Liverpool.

«Nous allons jouer une finale de Ligue des champions samedi. Ce n’est pas le moment de parler de ces petites choses. Je préfère ne pas parler», a-t-il lâché à la chaine espagnole Movistar+. Et d’ajouter : «Je ne suis pas en colère, je peux juste vous dire que je suis concentré sur la finale de la Ligue des champions qui est plus importante que d’écouter autre chose».

Karim Benzema et Kylian Mbappé, qui n’ont pas échangé depuis le choix du prodige de Bondy, devraient attendre de se retrouver en équipe de France, en début de semaine prochaine, pour s’expliquer. «Quand on se verra, on en discutera. Il me demandera pourquoi et je lui expliquerai ce choix» avait déclaré, lundi, Mbappé. Une explication primordiale pour ne pas entacher leur entente sur le terrain en vue des prochaines échéances de Bleus, surtout à six mois de la Coupe du monde au Qatar.