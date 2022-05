Roland-Garros : la revenante Léolia Jeanjean qualifiée pour le troisième tour

La Française Léolia Jeanjean, 26 ans et classée 227e, s'est qualifiée ce jeudi 26 mai au troisième tour de Roland-Garros, en battant la Tchèque Karolina Pliskova, tête de série numéro 8.

La victoire de Léolia Jeanjean (227e joueuse mondiale) face à Karolina Pliskova (8e) lors du second tour du tournoi féminin de Roland-Garros 2022 est d’ores et déjà la belle histoire de la journée. Après des années de galère, la Française signe la plus belle victoire de sa carrière. Ancienne grand espoir du tennis tricolore, Léolia Jeanjean n’avait jamais confirmé au haut-niveau.

Pourtant, en juillet 2007, alors qu’elle n’avait que 12 ans, Tennis Magazine décrivait la Française comme une «Mozart du tennis» et les comparaisons avec Martina Hingis, une légende du tennis féminin, se faisaient de plus en plus nombreuses. A 10 ans, elle avait déjà un staff à sa disposition et des contrats chez les plus grands équipementiers de tennis.

Triple luxation de la rotule gauche à 14 ans

Malheureusement pour elle, une grave blessure, en 2010, au niveau de la rotule gauche (triple luxation), a eu un impact assez conséquent sur sa carrière. Eloignée des terrains pendant plusieurs mois, elle a perdu tous ses sponsors, la Fédération française de tennis et ses soutiens de l’époque. Consciente que tout pouvait s’arrêter du jour au lendemain, Léonie Jeanjean et ses parents ont estimé qu’il était préférable qu’elle continue ses études avant de se consacrer, à nouveau, pleinement au tennis.

Partie étudier aux Etats-Unis, elle n'a pas délaissé pour autant le tennis et, en même temps que son Master en finances investissement de patrimoine, la Française a participé à de nombreux tournois universitaires. Elle en a même gagné plusieurs.

Le début d'une seconde carrière

Lors de l’automne 2019, elle a décidé de sauter le pas et de tenter sa chance sur le circuit féminin. L’été suivant, elle a intégré le Top 500 et c’est au début de l’année 2022 qu’elle s'est retrouvée dans le Top 250. Désireuse de participer à son premier Roland-Garros, elle est parvenue à remplir les conditions pour obtenir une wild-card pour le Grand Chelem de la Porte d’Auteuil.

Depuis une semaine, Léolia Jeanjean est donc de retour au bercail, dix ans après avoir quitté l’internat dans lequel elle logeait au Centre National d'Entraînement de la Fédération Française de Tennis. «C’est assez fou d’en être arrivée là, surtout avec le chemin que j’ai eu, je suis juste contente de reprendre là où j’ai laissé ma première carrière», a-t-elle déclaré dans Stade 2.

Un jour, alors qu’elle ne gagnait que le RSA, elle a annoncé vouloir accomplir son rêve : rentrer dans le Top 100 du classement WTA. «Je mettais tous les sous que j’avais pour jouer un tournoi, si ça se passait bien, je pouvais jouer un autre tournoi et si ça se passait mal, je ne pouvais plus jouer pendant deux mois».

En participant au troisième tour de Roland-Garros, Jeanjean, qui n’a toujours pas perdu un set dans le tournoi, empochera, au minimum, un chèque de 125.800 euros et elle rentrera dans le Top 200. Elle affrontera au prochain tour la gagnante du match Alexandrova-Begu.