Ligue 2 : Le fils de Zinedine Zidane pas conservé par Rodez

Arrivé l’été dernier, Enzo Zidane, qui avait signé un contrat d’un an assorti d’une année en option, ne sera pas conservé par Rodez. A 27 ans, le fils aîné de Zinedine Zidane va devoir trouver un nouveau club.

L’aventure n’aura duré qu’un an pour Enzo Zidane. Débarqué l’été dernier à Rodez, alors qu’il était libre, le fils aîné de Zinedine Zidane n’a pas convaincu les dirigeants du club de Ligue 2 de le conserver. Il avait pourtant paraphé un contrat d’un an avec une année en option, mais elle ne sera pas activée. «C’est terminé», a confié Pierre-Olivier Murat, président du RAF, dans les colonnes de Centre Presse Aveyron, sans s’empêcher davantage sur son sujet.

Durant cette saison, le milieu de terrain n’a été que très peu utilisé par son entraîneur Laurent Peyrelade. Il n’a disputé que 15 rencontres et a été titularisé à seulement trois reprises sans jamais être décisif puisqu’il n’a délivré aucune passe décisive et n’a pas inscrit le moindre but. Sa dernière apparition remonte d'ailleurs au 12 février dernier. Il n’a ensuite plus joué aucun match avec le club ruthénois, qui est parvenu à se maintenir en Ligue 2 (17e).

Cette expérience est un nouvel échec dans la carrière d’Enzo Zidane, qui peine à décoller après des passages peu convaincants au Deportivo Alavès, à Lausanne, au Rayo Majadahonda, au Deportivo Aves ou encore à Almeria. Le joueur de 27 ans, jeune papa d’une petite Sia, va devoir désormais trouver un nouveau défi.