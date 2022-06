Vidéo : Le vainqueur percute sa femme à l’arrivée d’une étape sur le Tour de Colombie

Vainqueur de la 3e étape du Tour de Colombie, courue dimanche sous une pluie battante, Luis Carlos Chia a violemment percuté sa femme juste après avoir franchi la ligne d’arrivée.

Des images chocs. L’arrivée de la 3e étape du Tour de Colombie entre Sincelejo et Monteria (116 km) a été le théâtre, dimanche, d’une scène terrible. Sous un déluge, qui a occasionné de multiples chutes dans le final en raison de nombreuses flaques d’eau, Luis Carlos Chia (25 ans) a été le plus costaud et s’est imposé au sprint. A sa plus grande joie. Mais elle a été de très courte durée. A peine a-t-il eu le temps de lever les bras pour fêter sa victoire qu’il a violemment percuté sa femme présente dans l’aire d’arrivée.

Final surréaliste sur la 3e étape du Tour de Colombie, entre les chutes et les flaques d'eau, avec le vainqueur Luis Carlos Chia qui a percuté sa propre femme après la ligne d'arrivée. Selon @DiegoSandovalR, elle "va bien et est consciente". #VColombia2022pic.twitter.com/VpUBqmpqQd — Le Gruppetto (@LeGruppetto) June 5, 2022

Le coureur colombien et sa compagne se sont retrouvés au sol complétement sonnés par la violence du choc. Si Luis Carlos Chia a pu se relever rapidement et monter sur le podium pour participer à la cérémonie protocolaire, sa femme a été plus sérieusement touchée.

Otra vez una imprudencia en una etapa de la Vuelta a colombia , afecta el líder con tremenda caída !!!! lo vimos en la transmisión de @SenalDeportes con @BiciGoga #VColombia2022 #ColombiaRuedaXSeñal pic.twitter.com/rUvMsx7kpi — Carlos Julio Peña (@CarlosJulio893) June 5, 2022

Transportée consciente à l’hôpital, elle a reçu quatre points de suture et devait rester quelques heures en observation pour s’assurer qu’elle n’avait rien de grave. Cet incident n’a pas manqué de soulever de nombreuses critiques envers les organisateurs venant de la presse locale et même du vainqueur du Tour de France 2019 Egan Bernal, lui-même victime d’un grave accident en début d’année après avoir percuté un bus lors d'un entraînement.