Penalty : comment doit-il être tiré selon la loi ?

La façon de tirer convenablement un penalty est régie par la loi 14 du football. Et au moment d’exécuter la sentence, plusieurs règles doivent être respectées pour qu’un penalty, aussi appelé coup de pied de réparation, soit valide.

Un penalty est obtenu lorsqu’une équipe commet une faute dans sa propre surface de réparation. Et au moment de tenter de le convertir, il ne peut pas être tiré n’importe comment. La façon de frapper doit respecter les règles établies par la loi 14 du football. Et elles sont nombreuses.

Dans un premier temps, le ballon doit être posé sur le point de penalty situé à 9,15m du but et le tireur doit se faire clairement identifier auprès de l’arbitre et du gardien de but adverse. Ce dernier doit rester sur sa propre ligne de but face au tireur, sans toucher les poteaux ni la barre transversale ni les filets, avant que le tir ne soit effectué. Il doit avoir impérativement au moins un pied sur la ligne de but au moment de la frappe. Dans le cas contraire, le penalty sera à retirer uniquement s’il est manqué.

Le tireur doit lui attendre qu’aucun joueur, hormis le gardien adverse, ne soit présent dans la surface de réparation et le coup de sifflet de l’arbitre avant de frapper. Il doit tirer en direction du but et il ne peut faire une feinte considérée comme «illégale». C’est-à-dire que, tout juste avant de botter le ballon, le tireur ne peut faire semblant de tirer, pour attendre le plongeon du gardien de but et tirer ensuite. La dernière foulée et le tir doivent constituer un ensemble fluide et un même mouvement.

Aucun autre joueur dans la surface

Concernant les autres joueurs, ils n’ont pas le droit de rentrer dans la surface de réparation. Si un joueur de l’équipe du tireur entre à l’intérieur avant le tir et que le penalty est transformé, il sera à retirer. En revanche, s’il est manqué, le jeu se poursuivra. En revanche, si un joueur de l’équipe adverse entre avant la frappe du tireur et que le penalty est marqué, le but sera accordé. Il sera à refaire s’il est manqué.

Enfin, une fois le penalty a été exécuté et s’il n’a pas été converti, le tireur n’a pas le droit de rejouer le ballon avant que celui-ci n’ait été touché par un autre joueur. En clair, si sa frappe est détournée par le gardien, il peut reprendre le ballon et tenter de marquer. En revanche, il ne peut toucher le ballon si sa tentative échoue sur l’un des poteaux ou sur la barre transversale. Sinon le ballon revient à l’équipe adverse qui peut donc se dégager.