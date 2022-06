Coupe du monde 2022 : la très belle prime promise aux Bleus en cas de sacre au Qatar

Champions du monde en titre, les Bleus toucheront chacun une prime supérieure à 400.000 euros en cas de nouveau sacre lors de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre), selon des chiffres révélés par L’Equipe.

L’équipe de France sera en mission au Qatar. L’objectif : défendre son titre et décrocher une 3e étoile. Et si elle parvient à rester sur le toit du monde à l’issue du prochain Mondial programmé à l’automne (21 novembre-18 décembre), l’équipe dirigée par Didier Deschamps recevra de la part de la Fifa, qui redistribuera près de 421 millions d’euros aux 32 fédérations qui ont leur sélection engagée, les 40,2 millions d’euros promis au vainqueur, soit 8 millions d’euros supplémentaires par rapport à 2018 en Russie (32,2 millions d’euros).

Selon l'accord trouvé entre les joueurs et la Fédération française de football, Hugo Lloris et ses coéquipiers devraient se partager 30% de la dotation versée par l’instance internationale, en fonction de leur parcours. S’ils sont à nouveau sacrés le 18 décembre prochain à Doha, ils se répartiraient ainsi entre eux un peu plus de 12 millions d’euros. Le montant de leur prime individuelle dépendra du nombre de joueurs qui pourront être retenus.

De 86.000 à 446.000 euros selon les scénarios

En cas de liste à 23 joueurs, ils toucheront chacun 446.000 euros (23 parts pour les joueurs et 4 parts pour le staff), alors qu’ils percevront 402.000 euros si la liste passe à 26 joueurs sélectionnés (26 parts pour les joueurs et 4 parts pour le staff). Une nette hausse par rapport à il y a quatre ans. En Russie, les Tricolores avaient touché chacun 350.000 euros après leur titre.

S’ils s’inclinent en finale, ils toucheront tout de même 320.000 euros (23 joueurs+4 parts pour le staff) ou 288.000 euros (26 joueurs+4 parts pour le staff).

En cas d’élimination en demi-finales, objectif fixé par le président Noël Le Graët, les Bleus se verront remettre 267.000 euros (27 parts) ou 240 .000 (30 parts).

En cas de débâcle et d’élimination dès la phase de groupes, la FFF ne touchera que 8,6 millions d’euros et les joueurs n’auront droit qu’à 95.000 euros chacun (27 parts) ou 86.000 euros (30 parts). Mais peu importe la somme, les Bleus ne devraient pas toucher directement cette prime. De nombreux joueurs ont pris pour habitude de ne pas percevoir les sommes gagnées en sélection et de les reverser directement à des associations caritatives. Et cette Coupe du monde au Qatar ne devrait pas faire exception.