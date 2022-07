Monaco : quel adversaire en Ligue des champions pour l’ASM ?

L'AS Monaco va connaître lundi son adversaire lors du troisième tour qualificatif pour la Ligue des champions.

Qui pour l’ASM ? Troisièmes de Ligue 1 la saison dernière, Monaco doit passer par une campagne qualificative à la Ligue des champions, dont le premier adversaire sera connu lundi lors d'un tirage au sort relevé.

Et en vertu de son coefficient UEFA, le club de la principauté est en effet privé du chapeau des têtes de série, ce qui lui complique la tâche lors de la cérémonie réalisée à Nyon, au siège de la Confédération européenne.

L'ogre du Benfica

Cinq équipes peuvent ainsi croiser la route des hommes de Philippe Clement: le Benfica Lisbonne, les Glasgow Rangers, le PSV Eindhoven, ou le vainqueur de Dynamo Kiev-Fenerbahçe.

Les Monégasques sont invaincus pour l'instant en préparation avec deux victoires face au Cercle Bruges (1-0) et Portimonense (2-0), et trois nuls contre Saint-Gall (1-1), Austria Vienne (2-2) et l'Inter Milan (2-2).

L'entrée en lice des Monégasques au troisième tour qualificatif est programmée le 2 ou 3 août pour le match aller, avec une manche retour le 9 août. Entre temps, le tirage au sort des barrages, ultime tour avant la phase de groupes, est prévu le 2 août.

En cas d'élimination au troisième tour qualificatif, ou en barrages, l'ASM sera reversé en phase de groupes de Ligue Europa.