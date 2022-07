Football : l'attaquant de Dortmund Sébastien Haller souffre d'un cancer des testicules

Sébastien Haller, footballeur franco-ivoirien évoluant en Allemagne au Borussia Dortmund, souffre d’un cancer des testicules, a annoncé lundi soir son club.

«Une tumeur dans les testicules a été découverte après des examens médicaux intensifs», a écrit le BVB sur son site, expliquant que l'attaquant de 28 ans «s'est plaint d'un malaise après l'entraînement lundi matin» en Suisse, à Bad Ragaz, où le vice-champion d'Allemagne prépare la nouvelle saison.

Le joueur, transféré cet été de l'Ajax Amsterdam pour remplacer la perle Erling Braut Haaland, parti à Manchester City, est retourné à Dortmund, a précisé le club, ajoutant que «d'autres examens auront lieu dans un centre médical spécialisé».

«Cette nouvelle d'aujourd'hui a été un choc pour Sébastien Haller et pour nous tous, a déclaré le directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl. Toute la famille BVB souhaite à Sébastien un rétablissement complet au plus vite et que nous puissions le serrer à nouveau dans nos bras bientôt. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il reçoive le meilleur traitement possible.»

Le Borussia Dortmund «demande que la vie privée du joueur et de sa famille soit respectée et qu'aucune question ne soit posée» et promet de communiquer «en concertation avec le joueur (...) dès que nous aurons de plus amples informations.»