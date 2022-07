Licences sportives : comment se faciliter la rentrée pour devenir adhérent ?

S’inscrire dans un club de sport est souvent un problème à cause du prix de la licence. Mais il existe des solutions pour faciliter l’accessibilité.

C’est parfois un casse-tête. La rentrée de septembre est l’occasion de prendre un nouvel élan et de se lancer dans une discipline sportive. Seulement parfois, le prix de la licence rebute de nombreux potentiels adhérents.

Reste que plusieurs solutions pour faciliter les licenciés (mais aussi les clubs) comme Sportyneo ont été mis en place et peu de monde le savent.

Cet outil a pour but de faciliter la vie aux clubs et leurs licenciés, en les aidant à gérer leur trésorerie pour les uns, à échelonner leurs paiements pour les autres.

Sidney Govou et Serge Betsen en ambassadeurs

Gratuit pour les clubs, payant (mais pas trop) pour les licenciés, ce système, dont les ambassadeurs sont les ex-sportifs Sidney Govou (football) et Serge Betsen (rugby), se veut «gagnant-gagnant».

«Cela permet de soulager son budget rentrée...sans pénaliser son club, puisque Sportyneo reverse par avance l'intégralité du montant à l'association, expliquent Cyril Guigon-Rech et Johan Gouttefangeas, les fondateurs. C’est un gros gain de temps pour tout le monde plutôt que de gérer une multitude de chèques.»

L’idée leur est venue quand l’un d’eux était président «d’un gros club de la région lyonnaise entre 2016 et 2021». Les paiements de plus en plus problématiques avec des adhérents qui estimaient les coûts d’inscriptions, les stages vacances et équipements trop chers, et qui demandaient à pouvoir payer en plusieurs chèques l’ont convaincu «d’apporter une solution simple pour venir en aide aux clubs, tout en soulageant le porte-monnaie de leurs adhérents.»

Concernant le prix, les fondateurs se veulent transparents. «Aucun frais pour les clubs, pas d'abonnement non plus, lancent-ils. Le service de paiement en ligne en 1X par carte bancaire est entièrement gratuit pour le club et les licenciés. Seuls les adhérents qui choisissent de payer en 4x ou 10x ont un léger surcoût, souvent inférieur à 1 ou 2 euros par mois. Et ce surcoût et facilement effacé grâce aux remises que nous avons négocié auprès de plus de 100 enseignes du quotidien (supermarché, vêtements, sport, maison, jouets...). En un achat chez un partenaire vous pouvez économiser les frais de mensualisation de votre sport. En cumulant les économies toute l'année c'est entre 100-300 euros de pouvoir d'achat supplémentaire.»

A noter que cet outil concerne tous les sports et clubs de toutes tailles. «Nous avons déjà des clubs de foot, tennis, natation, gym, escrime, volley, danse, judo, équitation, rugby etc…», assurent les gérants, qui rappellent que l’utilisation est très simple.