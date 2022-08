Boxe : tout savoir sur Mathieu Bauderlique, le Français en lice sur la carte Usyk-Joshua

Mathieu Bauderlique, boxeur français, sera opposé au Britannique Callum Smith, le samedi 20 août en Arabie saoudite, sur la carte d’Oleksandr Usyk-Anthony Joshua. Présentation.

Dans la cour des grands. Opposé au Britannique Callum Smith en demi-finale WBC des mi-lourds samedi 20 août à Djeddah (Arabie saoudite), Mathieu Bauderlique va franchir une belle étape dans sa carrière avec une exposition incroyable. Le Français est en effet au programme du championnat WBA-WBO-IBF des lourds entre Oleksandr Usyk et Anthony Joshua.

A 33 ans, le médaillé olympique en 2016 se voit ainsi offrir la possibilité de s’ouvrir les portes d’un championnat du monde. Le vainqueur de ce choc sera challenger officiel du Canadien Artur Beterbiev, champion WBC-IBF-WBO.

Champion d’Europe après avoir battu le Russe Igor Mikhalkin en septembre 2021 à Roland-Garros, le natif d’Hénin-Beaumont (1,85m) compte 21 victoires, 1 défaite mais n’a plus combattu depuis cet affrontement.

Ce demi-finale est l'occasion de se montrer auprès du grand public pour celui qui a fait partie de la team Solide avec Souleymane Cissokho et Tony Yoka entre autres et qui a commencé la boxe très jeune. Son père Eric a pratiqué la boxe dans les années 1980 avec une quinzaine de combats professionnels.

A noter que son adversaire Callum Smith (32 ans), n’a plu combattu depuis septembre 2021 lui non plus. Il reste sur deux gros combats. Le premier, perdu aux points ses titres WBC-WBA des super-moyens contre Canelo Alvarez en décembre 2020. Le second, vainqueur du Dominicain Lenin Castillo.

