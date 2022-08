Tirage au sort de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le PSG et l’OM connaîtront ce jeudi leurs adversaires de la phase de groupes de la Ligue des champions lors du tirage au sort effectué à Istanbul (Turquie). Voici le programme TV complet.

Qui pour le PSG et l’OM ? Les deux représentants français cette saison en Ligue des champions connaîtront, ce jeudi, leurs adversaires de la phase de groupes à l’issue du tirage au sort effectué à Istanbul (Turquie), qui doit accueillir la finale le 10 juin prochain.

L’ensemble des 32 participants seront répartis en quatre chapeaux de huit équipes. Champion de France en titre, Paris est assuré d’être dans le chapeau 1, alors que le club olympien va devoir attendre la fin des barrages retour pour savoir s’il sera dans le chapeau 3 ou 4.

En raison de la Coupe du monde, le calendrier de cette édition a été complétement chamboulé. La 1ère journée est programmée les 6 et 7 septembre, alors que la 6e et dernière journée se jouera les 1er et 2 novembre.

Programme TV

Tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions



Jeudi 25 août



A suivre en direct à partir de 17h45 sur Canal+