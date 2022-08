PSG : à 8 ans et atteinte d'une maladie rare, Camille a parcouru 80 kilomètres pour récolter des fonds et a eu droit à un accueil de star

Atteinte d’une maladie rare, une petite fille, prénommé Camille et supportrice du PSG, a reçu un formidable accueil, ce mercredi, au Parc des Princes pour avoir parcouru, avec son papa, 80 kilomètres à vélo pour récolter des fonds pour son association.

Un accueil triomphal. Camille a été accueillie par une haie d'honneur ainsi que des chants et des encouragements à son nom entonnés par des dizaines de supporters du PSG à son arrivée, ce mercredi, au Parc des Princes. Atteinte d’une maladie congénitale rare (syndrome de VACTERL), cette petite fille, âgée de 8 ans, s’était lancé un défi à vélo pour récolter des fonds pour son association «Un sourire pour Camille» afin de «distribuer des sourires aux enfants hospitalisés».

Pour le plaisir : l’arrivée de Camille et de son papa au Parc des Princes. Bien accueillie par les supporters et les gens du club. Et avec une belle surprise qui l’attendait à l’intérieur pic.twitter.com/JfjtcLck9O

