Ligue des champions : L’OM dans un groupe très abordable avec Francfort, Tottenham et le Sporting

L’Olympique de Marseille a hérité d'un groupe très abordable, ce jeudi, lors du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions avec l’Eintracht Francfort, Tottenham et le Sporting.

L’OM et ses supporters peuvent respirer. Placé dans le chapeau 4, le club olympien a évité le pire, ce jeudi, lors du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions. Pour son retour dans la prestigieuse Coupe d’Europe, le vice-champion de France a hérité d’un groupe très abordable avec l’Eintracht Francfort (Allemagne), Tottenham (Angleterre) et le Sporting (Portugal), évitant le groupe de la mort composé du Bayern Munich, Barcelone ou encore de l’Inter Milan.

Même s’ils devront se méfier des Spurs de Tottenham et restent sur des dernières campagnes désastreuses en Ligue des champions (une victoire en quinze matchs), les Marseillais ont des raisons d’espérer se qualifier pour les 8es de finale. Un stade qu’ils n’ont plus atteint depuis la saison 2011-2012 avec Didier Deschamps comme entraîneur. Derrière la formation anglaise, la 2e place du groupe D devrait se jouer avec le Sporting, vice-champion du Portugal en titre, et avec Francfort, vainqueur de la dernière Ligue Europa.

Mais Marseille ne garde pas un bon souvenir du club allemand. Seule équipe que les Olympiens ont déjà affronté sur la scène européenne, en Ligue Europa lors de la saison 2018-2019, ils s’étaient inclinés à deux reprises. A eux de prendre leur revanche pour prétendre être présent au rendez-vous au printemps prochain.

D’autant que cette saison de Ligue des champions est symbolique pour l’OM. En mai prochain, le club phocéen fêtera le 30e anniversaire de son titre, le seul d'un club français dans la compétition. Les hommes d'Igor Tudor savent ce qu'il leur reste à faire. Et ça commencera le 6 ou 7 septembre, date de la 1ère journée.