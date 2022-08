Affaire Pogba : Mathias attaque une nouvelle fois son frère Paul sur les réseaux sociaux

Après sa déclaration en vidéo, le frère de l'international français Paul Pogba, Mathias, a de nouveau ciblé son frère sur les réseaux sociaux. Une série de messages qui fait suite à l'annonce d'une enquête de la justice française sur de possibles tentatives d'extorsion.

L'affaire Pogba s'enlise. Ce dimanche après-midi, dans une série de messages diffusée sur Twitter, Mathias Pogba s'en est pris à nouveau à son frère Paul, champion du monde de football en 2018 avec l'Equipe de France.

«Il y a peu, mon frère a prétendu à la police italienne ne pas connaître notre cousin direct, avec qui on a grandi, lui rendant une banale visite et qui ne lui a rien fait, la famille pouvant en témoigner», a-t-il notamment déclaré, sur Twitter. «Ça parlait de plainte pour harcèlement contre un cousin innocent...», a-t-il poursuivi.

«Pour le reste, patience, ça arrive...»

L'ancien joueur de l'ASM Belfort (National 2) est revenu sur les réactions suscitées par sa vidéo de la veille : «Un seul tweet et autant d'engouement, waw, hier, j'avais envie de m'exprimer mais je vois que je ne suis pas seul...», constatant également que «mon frère a répondu via ses avocats pour se donner de la crédibilité».

Le footballeur, sans club depuis avril, espère, en parlant au public, «que vous ne vous ferez pas avoir par une tentative de manipulation des médias et des autorités».

Avant de questionner sur le comportement de son frère. «On dirait que certains ne comprennent pas pourquoi je parle de l'histoire de mon cousin. Quelqu'un qui n'est pas honnête avec les policiers sans raison, sera-t-il honnête avec vous, même s'il parle au travers de ses avocats».

De même, Mathias Pogba l'assure : «Pour le reste, ça arrive». Le frère de l'international français n'a toujours pas donné de détails sur ces révélations.

Une enquête ouverte par la justice française

Depuis ce samedi, la famille Pogba est au centre d'une curieuse affaire sur les réseaux sociaux. Mathias Pogba a menacé en vidéo, feuille à la main, de dévoiler de «grandes révélations» sur son frère, son avocate Rafaela Pimenta, ainsi que Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG.

Selon lui, les fans, les coéquipiers et les sponsors de Paul Pogba «mériteraient de savoir certaines choses, afin de décider, en toutes circonstances de cause, s'il vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public», sans toutefois préciser la nature de ces informations.

L'avocate du milieu de terrain de la Juventus Turin, Rafaela Pimenta, a contre-attaqué dans un communiqué, indiquant que «les déclarations récentes de Mathias Pogba ne sont malheureusement pas une surprise». Elle dénonce «des menaces et des tentatives d'extorsion» envers son client.

Ce dimanche après-midi, une enquête confiée à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) a été ouverte par la justice française sur ce dossier de tentatives d'extorsion.