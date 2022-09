Football : l’ancien conseiller d’Antoine Griezmann visé par trois nouvelles plaintes pour atteintes sexuelles sur mineurs

Eric Olhats, ancien conseiller d’Antoine Griezmann, est visé par trois nouvelles plaintes pour «atteintes sexuelles sur mineurs», a confirmé, ce mardi, le procureur de la République de Bayonne, confirmant une information de France Bleu Pays basque.

De nouvelles charges contre Eric Olhats. Mis en examen et incarcéré le 12 mai dernier pour «atteintes sexuelles sur mineurs» et «détention d’images à caractère pornographique de mineurs», l’ancien conseiller d’Antoine Griezmann est visé par trois nouvelles plaintes pour «atteintes sexuelles sur mineurs». Face à ces nouvelles plaintes, le parquet a requis son maintien en détention. Celui-ci sera décidé ou non, ce jeudi, par un juge des libertés et de la détention, alors que l’ex-recruteur conteste formellement les faits qui lui sont reprochés.

Trois précédentes plaintes avaient été déposées à partir de 2019 par d’anciens joueurs de l’Aviron Bayonnais Football club, âgés de moins de 15 ans au moment des faits, pour des faits qui auraient été commis entre 1998 et 1999. A cette époque, Eric Olhats était entraîneur des jeunes de la formation basque.

Dans cette affaire, Antoine Griezmann, qui avait été découvert puis hébergé pendant six ans par Eric Olhats, a été entendu par les enquêteurs de la police judiciaire de Bayonne, alors que leur collaboration a pris fin en 2017 et que les deux hommes ont rompu tout contact depuis 2020.