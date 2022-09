Incidents en marge de Nice-Cologne : l'homme en urgence absolue est un supporter du PSG

De graves incidents ont éclaté, ce jeudi, à Nice (Alpes-Maritimes) en marge de la rencontre de Ligue Europa Conférence face à Cologne. Un supporter du PSG venu prêté main forte aux supporters allemands est même en état d’urgence absolue après une chute.

Une rencontre sous très haute tension. Quelques minutes avant le coup d’envoi du match de Ligue Europa Conférence, ce jeudi, entre Nice et Cologne (score final 1-1), de graves incidents ont éclaté dans les travées de l’Allianz Riviera, reportant le début de la partie à 19h40. Plusieurs centaines de supporters allemands cagoulés ont quitté leur tribune pour en découdre avec les fans niçois. Les forces de l’ordre ont dû intervenir pour ramener un semblant de calme. Mais ces incidents ont tourné au drame. Un fan du PSG venu prêter main forte aux supporters de la formation allemande se trouve en «urgence absolue» après avoir fait une chute de 5 mètres. Un autre aurait été blessé à l'arme blanche.

Des supporters de Cologne passent devant la loge présidentielle et se dirigent vers le kop niçois... Premiers fumigènes balancés... pic.twitter.com/sVEghvVLV6 — Antoine Maumon (@amaumon) September 8, 2022

INCIDENTS !!



Les allemands quittent leur tribune pour aller à l’affrontement avec les niçois !



Y’a pas à dire on sait recevoir…



SCANDALEUX #OGCNice #AllianzRiviera #Cologne #OGCN pic.twitter.com/4xeGtXoaWf — Sebastien Serrano (@serranoseb) September 8, 2022

La tension était déjà palpable dans l’après-midi. Les très nombreux supporters allemands qui ont fait le déplacement sur la Côte d’Azur se sont réunis place Masséna et ont dégradé le centre-ville. La statue d’Apollon, située sur la place, a notamment été détériorée par des fumigènes, et la boutique du club a vu sa façade être taguée et le logo du club être vandalisé poussant la police à intervenir et à se poster devant pour éviter de nouvelles dégradations. Des centaines de bouteilles de bière vides jonchaient également le sol dans plusieurs endroits de la ville.

La boutique du club situé à la place masséna a été dégradé par les supporters allemands…





Totalement consternant . #OGCNice pic.twitter.com/K3GquCl8B4 — NissActu (@NissActu) September 8, 2022

Ce comportement des fans allemands a provoqué la colère de Christian Estrosi. «Je déplore les comportements inciviques et scandaleux des supporteurs de Cologne et le non-respect de la ville qui les accueille de manière généreuse et fraternelle», a posté sur son compte Twitter le maire de la ville qui a l’intention d’envoyer la facture des frais de nettoyage directement à la formation allemande. «Nous adresserons les factures liées aux dégradations et au nettoyage des espaces publics au club de Cologne», a-t-il ainsi ajouté.