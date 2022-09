Football : le président d’un club espagnol frappé par un agent de joueur

En pleine négociation pour un transfert, le président du Rayo Vallecano Raul Martin Presa a affirmé avoir été frappé au visage, en fin de semaine dernière, par l’agent de Raul de Tomas.

Des révélations ahurissantes. Raul Martin Presa, président du Rayo Vallecano, a affirmé avoir été frappé au visage, en fin de semaine dernière, par l’agent de Raul de Tomas en pleine négociation pour le transfert de l’international espagnol (4 sélections). Il a même dû être hospitalisé après avoir reçu un coup de tête du représentant de l’attaquant qui évolue à l’Espanyol Barcelone.

«C’était un coup de tête complètement inattendu, a confié à COPE Raul Martin Presa, apparaissant avec un large pansement sur le nez. C’était l’action d’un criminel, une action très lâche et une action très merdique.»

Rayo Vallecano President Raul Martin Presa has confirmed he was headbutted by Raul de Tomas' agent:





"It was a completely unexpected headbutt. It was the action of criminal, a very cowardly action and a very s***** action. Because if he gives me warning, then we fight." pic.twitter.com/vEkWhjzT6b

