Football : la mère d'un enfant autiste espère une lourde sanction contre Cristiano Ronaldo

La mère d’un enfant autiste attend une lourde sanction de la Premier League contre Cristiano Ronaldo, qui avait détruit le téléphone portable de son fils à la fin d’un match en avril dernier.

Une lourde sanction contre Cristiano Ronaldo ? C’est le souhait d’une mère d’un enfant autiste. Très remontée contre la star portugaise, cette dernière espère qu’il sera sévèrement puni par la Fédération anglaise de football pour avoir détruit le téléphone de son fils de 14 ans.

En avril dernier, à l’issue de la rencontre perdue par Manchester United sur la pelouse d’Everton (1-0), Cristiano Ronaldo était passablement énervé au moment de rentrer aux vestiaires. Et sur le chemin, il s’était saisi du portable du jeune garçon avant de le jeter violemment au sol. Alors que l’affaire avait fait grand bruit en Angleterre, la police, qui avait ouvert une enquête pour «agression», avait adressé, mi-août, un simple rappel à l’ordre au quintuple Ballon d’or.

Mais le joueur de 37 ans pourrait ne pas s’en tirer à si bon compte. En fin de semaine dernière, la Fédération anglaise de football a annoncé qu'il était accusé de comportement «violent ou inapproprié», l’exposant à un ou plusieurs matchs de suspension. Et la mère de l’adolescent attend une sanction exemplaire. «Espérons qu’il sera puni comme il se doit. Il ne peut pas encore s’en tirer comme ça. Son comportement est inacceptable», a-t-elle confié au Daily Mirror.

l'adolescent est toujours traumatisé

D’autant que son fils serait toujours traumatisé par le geste de Cristiano Ronaldo, qui avait présenté ses excuses quelques heures après son comportement sur son compte Instagram. «Cela aurait dû être réglé il y a six mois. Mon fils me parle de ce qui lui est arrivé tous les jours», a-t-elle ajouté, en condamnant l’attitude du Mancunien. «Il peut agresser un enfant et continuer sa vie normalement. Comment peut-il dormir la nuit en sachant la détresse qu’il a provoquée chez un jeune fan ? (…) Il nous a proposé de le rencontrer et qu’il était désolé, mais il a dit qu’il n’avait rien fait de mal. Ce ne sont pas des excuses, ce sont des insultes.»

Cette affaire n’a pas fini de faire couler de l’encre outre-Manche, et pourrait trouver son épilogue au retour de Cristiano Ronaldo en Angleterre, après le match décisif de Ligue des nations du Portugal, ce mardi, contre l’Espagne.