Affaire Kheira Hamraoui : Aminata Diallo se dit victime d’un «complot»

Soupçonnée d’avoir orchestrée l’agression de sa coéquipière Kheira Hamraoui, le 4 novembre 2021, Aminata Diallo a estimé être victime d’un «complot» devant les enquêteurs, selon des éléments révélés par Le Parisien.

Elle continue de clamer son innocence. Mise en examen dans l’affaire Kheira Hamroui pour «violences aggravées» et «association de malfaiteurs», Aminata Diallo a affirmé, lors de sa garde à vue, le 16 septembre dernier, être victime d’un «complot», niant être à l’origine de l’agression de son ancienne coéquipière au PSG survenue le 4 novembre 2021, selon des révélations du Parisien.

Interrogée par les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles, la footballeuse a catégoriquement réfuté les accusations de quatre suspects arrêtés la veille, qui l’avait désignée comme la principale instigatrice de l’attaque dans une rue de Chatou. «Je suppose que pour couvrir le vrai commanditaire, c’est facile de dire que c’est moi puisque depuis dix mois, je suis accusée d’être mêlée à cette affaire», aurait-elle déclaré, assurant ne pas connaître les individus.

Tout au long de sa garde à vue, elle a rejeté les accusations des enquêteurs et apporté certaines explications concernant notamment sa recherche «casser une rotule» sur internet. «Je sais comment casser une rotule, donc je ne vais pas faire la recherche comment casser une rotule», a-t-elle confié. Elle a ensuite exercé son droit au silence jusqu’à sa présentation devant le juge d’instruction. Placée en détention, elle a été libérée sous contrôle judiciaire cinq jours plus tard avec l’obligation de résider chez son père à Grenoble ou encore l’interdiction d'entrer en contact avec les joueuses et le club du PSG.

Dans cette affaire, un cinquième homme a été interpellé et placé en garde à vue lundi après-midi par les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire de Versailles. Il est soupçonné d’avoir participé à l’agression. Et parmi les quatre hommes interpellés deux semaines plus tôt et mis en examen eux aussi pour «association de malfaiteurs» et «violences aggravées», deux ont été incarcérés, alors que les deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire.