Cristiano Ronaldo : la raison pour laquelle le Portugais n’a pas signé en Arabie Saoudite

Désireux de quitter Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo n’aurait pas signé en Arabie Saoudite en raison de l’interdiction de transfert du club d’Al-Hilal, selon son président Fahad ben Nafel.

Le transfert de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite a échoué d’un rien. Tout semblait réuni pour que le Portugais, désireux de quitter Manchester United, poursuive sa carrière dans le golfe, où le club d’Al-Hilal lui avait soumis un contrat hors norme de près de 245 millions d’euros sur deux ans, soit 2,3 millions d’euros par semaine. Mais si l’affaire était sur le point d’aboutir, elle aurait finalement capoté uniquement en raison d’une interdiction de transfert infligée à la formation saoudienne.

«Nous avons négocié avec Ronaldo. Le problème n’était pas dans l’argent ou sur l’accord de principe», a assuré le président d’Al-Hilal Fahad ben Nafel dans des propos rapportés par le Daily Mail, affirmant que son club «est capable de faire venir les stars du monde entier». Mais son équipe a été empêchée «d’enregistrer les joueurs» par le Centre d’arbitrage sportif.

Al-Hilal est en effet sous le coup d’une interdiction de transfert depuis le mois de mai et l’imbroglio autour du transfert du milieu de terrain saoudien Mohamed Kanno à Al-Nassr. Mais une arrivée du quintuple Ballon d’or n’a pas été abandonnée. Al-Hilal mais aussi Al-Nassr surveilleraient toujours la situation de Cristiano Ronaldo (37 ans), qui est sous contrat jusqu’en juin prochain avec Manchester United. Et l’un et l’autre pourraient revenir à la charge après la Coupe du monde au Qatar, que ce soit lors du mercato d’hiver en janvier ou l’été prochain. Avec une nouvelle offre démentielle.