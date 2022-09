NBA League Pass : une nouvelle application et une série documentaire à découvrir de toute urgence

Les fans de la NBA disposent cette saison d’une nouvelle interface pour suivre la saison dans son intégralité, et plus encore, avec «NBA App». Cette nouvelle application permet de regarder tous les matchs, et donne accès à de nouveaux contenus exclusifs.

Une nouvelle manière de vivre sa passion. Avec «NBA App», la ligue professionnelle américaine de basketball entend proposer aux fans une toute nouvelle expérience : en plus de la possibilité de regarder tous les matchs (et les résumés) ainsi qu’un accès aux archives, ils disposeront de nouveaux contenus qui vont changer radicalement la façon dont il sera possible de vivre l’expérience NBA cette saison.

Des vidéos en format verticale seront générées afin de faciliter le partage des temps forts sur les réseaux sociaux, un accès coulisses amélioré, ainsi que des émissions originales, seront à découvrir. Il sera possible chaque semaine de voir des analyses des rencontres avec CrunchTime, de se renseigner sur les paris sportifs sur les conseils de professionnels avec NBABet stream, ou encore de découvrir toutes les infos sur la culture basket (sneakers, mode, etc.) avec Lifestyle.

NBA App proposera également des séries documentaires, comme «Gold Blooded», où Andre Iguodala revient, en sept épisodes, sur le parcours des Warriors jusqu’au titre de 2022 avec des interviews exclusives des dirigeants et des joueurs, dont Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Depuis le 29 septembre, les abonnés peuvent également regarder «Hoop Cities», une série en huit épisodes sur la culture et les communautés de basketball à travers l’Europe : Belgrade (Serbie), Bologne (Italie), Cologne et Leverkusen (Allemagne), Istanbul (Turquie), Kaunas (Lituanie), Paris (France), Séville (Espagne) et Thessalonique (Grèce).

Hoop Cities.





Un documentaire en huit parties qui explore le basket-ball au travers de villes européennes, leurs cultures locales, leur histoire et leurs communautés.





À partir du 29 septembre sur le NBA League Pass — NBA France (@NBAFRANCE) September 22, 2022

À noter que dans l’épisode consacré à Paris, c’est Evan Fournier qui revient sur l’histoire de la balle orange en France, du célèbre YMCA de la rue de Trévise à Paris aux playgrounds qui font désormais partie intégrante de l’identité de la capitale française. Du terrain coloré de Pigalle au Quai 54, la culture streetball est devenue un mouvement qui insuffle de l'énergie à une ville historique du basket.