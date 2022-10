Benfica-PSG, Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Benfica-PSG, match de poules de la Ligue des champions, se déroule mercredi 5 octobre et est à suivre sur les antennes de Canal+. Voici le programme TV complet.

Après deux succès contre la Juventus et sur la pelouse du Maccabi Haïfa, le PSG se déplace mercredi sur le terrain du Benfica Lisbonne lors de la 3e journée de la phase de groupes de Ligue des champions (21h sur Canal+).

Face à l’autre équipe invaincue de la poule (2 victoires également contre la Juve et Haïfa), les hommes de Christophe Galtier, qui les retrouveront ensuite une semaine plus tard au Parc des Princes, devront élever leur niveau et se montrer dominateurs tout au long de la partie. Contrairement à ce qui a pu être le cas lors des dernières sorties en C1.

Au sortir de cette double confrontation contre les Portugais, les coéquipiers de Neymar, qui croiseront l'ancien parisien Julian Draxler, pourraient valider leur ticket pour les huitièmes de finale en fonction des autres résultats de la poule.

Programme TV

Benfica-PSG

Ligue des champions

Mercredi 5 octobre

21h sur Canal+