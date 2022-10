Cristiano Ronaldo : le détail de ses 700 buts en club

Cristiano Ronaldo a offert la victoire à Manchester United, ce dimanche, sur la pelouse d’Everton (1-2) grâce à son 700e but inscrit en club. Voici le détail de l’ensemble de ses réalisations.

Le 7 octobre 2002, Cristiano Ronaldo inscrivait le tout premier but de sa carrière avec le Sporting Portugal. Vingt ans (et deux jours plus tard), la star portugaise a fait trembler les filets pour la 700e fois de sa carrière en club (en 943 matchs), en offrant la victoire à Manchester United, dimanche, sur la pelouse d’Everton (1-2). Une nouvelle fois remplaçant au coup d’envoi, il est entré à la demi-heure de jeu à la place d’Anthony Martial. Et quinze minutes plus tard, il a marqué le 2e but de son équipe (son premier de la saison en championnat) d’une frappe du pied gauche sur un service de Casemiro.

700 - Cristiano Ronaldo vient d'inscrire son 700e but en carrière en club, 20 ans et 2 jours après le tout premier.





5 - Sporting CP



118 - Manchester United (1er passage)



450 - Real Madrid



101 - Juventus



26 - Manchester United (2e passage)





Icône. #EVEMUN pic.twitter.com/3WfiPj2u93 — OptaJean (@OptaJean) October 9, 2022

Avec cette réalisation, il a inscrit son 26e but avec le club anglais depuis son retour à l’été 2021, portant son total à 144 buts sous le maillot des Red Devils (118 buts lors de son premier passage). Mais c’est bien évidemment avec le Real Madrid que le quintuple Ballon d’or a été le plus prolifique. En neuf saisons dans la capitale espagnole, il a affolé les compteurs avec 450 buts (en 438 matchs !) qui font de lui le meilleur buteur de l’histoire du club.

Parti ensuite à la Juventus Turin en 2018, il avait trouvé la faille à 101 reprises en trois saisons passées en Italie, alors qu’il avait marqué au total cinq buts avec le maillot du Sporting sur les épaules (en 31 matchs). Et à bientôt 38 ans (le 5 février), Cristiano Ronaldo, qui ne compte pas prendre sa retraite dans l’immédiat, a l’intention de continuer à faire fructifier ce compteur. Dès la semaine prochaine face à Newcastle ?

Le détail de ses 700 buts

Sporting Portugal : 5 buts en 31 matchs

Manchester United : 144 buts en 340 matchs

Real Madrid : 450 buts en 438 matchs

Juventus Turin : 101 buts en 134 matchs