Diagonale des fous : ce point de règlement qui change tout

Le règlement de la Diagonale des fous (ultra-trail de 165 km disputé à partir de ce jeudi à la Réunion) prévoit qu'en cas d'arrivée ex-aequo de deux coureurs, le plus âgé soit sacré. Si l'organisation de la course n'appliquait pas la règle jusque-là par respect pour l'épopée humaine vécue par le binôme, ce ne sera plus le cas à partir de cette année.

Le règlement c'est le règlement. Il n'y aura plus de double vainqueur sur la Diagonale des fous (course à pied apocalyptique tant elle éprouve les organismes), comme ce fut encore le cas l'an passé avec la victoire du Français Ludovic Pommeret et de l'Italien Daniel Jung qui avaient bouclé ensemble le tracé.

L'organisation a décidé d'appliquer dorénavant scrupuleusement le règlement qui, en cas d'arrivée main dans la main de deux coureurs (pratique courante dans l'ultra-trail où les concurrents unissent leurs efforts dans la dernière partie de course pour faire face aux ultimes difficultés), tranche en faveur du plus âgé.

«Nous avons eu quelques reproches de la part des puristes du règlement. Donc cette année, on appliquera la règle », a déclaré laconiquement Pierre Maunier, président de l'association Grand Raid en charge de l'organisation de la course, à nos confrères du Quotidien de la Réunion.

Le départ de cette Diagonale des fous est prévu ce jeudi à 19h, heure de Paris. Le vainqueur devrait boucler le parcours dans un chrono tournant autour des vingt-trois heures.