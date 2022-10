UFC 280 : pourquoi il faut absolument suivre le combat de Manon Fiorot

La Française Manon Fiorot sera en lice samedi soir à Abu Dhabi lors de l’UFC 280. Un combat MMA à suivre impérativement.

Lors de l’impressionnant UFC 280 samedi soir aux Emirats Arabes Unis, la combattante française de MMA Manon Fiorot sera en lice contre l'Américaine Katlyn Chookagian.

Absente pour le tout premier UFC Paris en septembre, la Niçoise va retrouver l’octogone à Abu Dhabi lors d’une soirée qui pourrait lui permettre de s’ouvrir les portes d’un affrontement pour le titre contre l’intouchable Valentina Shevchenko. Pour y parvenir, elle devra donc disposer de celle qui occupe actuellement la première place de la catégorie des flyweight (poids mouches).

Avec 9 victoires consécutives (1 seule défaite) dont 4 à l’UFC, celle qui s’entraîne à la Boxing Squad de Nice devra se méfier de l’Américaine mais a toutes les cartes en mains pour la contrer et s’imposer face à elle.

En route vers la ceinture mondiale ?

«Je sais qu’elle est l’une des athlètes les plus techniques de la division. Mais je vais gagner ce duel, a promis Manon Fiorot sur MMA Junkie. Et je vous garantis que ce ne sera pas ennuyeux. […] La plupart de ses victoires sont dues à son jeu de jambes et à son fight IQ. Mais je suis meilleure. Je viens ici pour faire un face-à-face debout. Mais je pense vraiment qu’après le premier round, elle voudra me prendre en lutte.»

Chookagian (33 ans) rêve de retrouver Shevchenko pour une revanche. Elle avait en effet perdu leur premier affrontement en février 2020 lors de l’UFC 247.

Mais à l'Etihad Arena, en face d'elle, il y aura une combattante qui entend bien devenir la première championne française de l’histoire de l’UFC dans les prochains mois. «[…] Après l’affrontement, j’appellerai Valentina pour la ceinture», a d’ailleurs lancé Fiorot.

A noter que l’UFC 280 verra aussi s’affronter Charles Oliveira et Islam Makhachev dans un combat que tous les fans de MMA attendent.

Plongez dans l'univers des sports de combat avec le podcast L'Arène