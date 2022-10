Football : Karim Benzema forfait face à Séville, inquiétude avant le Mondial ?

Touché à une cuisse, Karim Benzema est forfait avec le Real Madrid pour la réception du FC Séville, ce samedi, en Liga. Une blessure pas rassurante à un mois de la Coupe du monde au Qatar.

Un motif d'inquiétude ? Karim Benzema, qui vient d'être sacré ballon d’or 2022, est forfait pour la réception du FC Séville, ce samedi, en Liga. Dans un communiqué, le Real Madrid a annoncé que l'attaquant français, qui a passé des examens, souffre d'une «fatigue musculaire au quadriceps de la jambe gauche» qui le contraint à observer une période de repos.

Le club espagnol n'a pas précisé la durée de l'absence de l'international français, précisant qu'il est «en attente de l'évolution» de la blessure. Sa participation au match de Ligue des champions, ce mardi, sur la pelouse du RB Leipzig est néanmoins très incertaine.

Son dernier mondial en danger ?

Au début de la saison, l'attaquant, qui avait marqué un but mercredi lors de la victoire contre Elche (3-0), avait déjà manqué près d'un mois de compétition à cause d'une blessure à la cuisse droite contractée sur la scène européenne contre le Celtic Glasgow (6 septembre).

Et à moins d’un mois de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), ce nouveau pépin physique n'est pas très rassurant pour l'équipe de France, surtout s'il venait à se prolonger. Une défaillance de l'ancien lyonnais serait un terrible coup dur pour Didier Deschamps, qui doit annoncer sa liste le 9 novembre prochain et les Bleus. D'autant que les champions du monde seront déjà privés de N'Golo Kanté et Mike Maignan.