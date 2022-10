Coupe du monde 2022 : le Qatar fait face à une campagne de critiques «sans précédent», estime l'émir

Alors que le Qatar s'apprête à accueillir sa première Coupe du monde de football, l'émir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani a estimé que son pays fait face à une campagne de critiques «sans précédent».

L'émir tape du point sur la table. «Depuis que nous avons eu l'honneur d’accueillir la Coupe du monde, le Qatar a été la cible d'une campagne sans précédent qu'aucun autre pays hôte n'a subi», a-t-il déclaré lors d'un discours devant le conseil législatif à Doha ce mardi.

«Au départ, nous avons traité ce sujet en toute bonne foi, et nous avons même considéré que certaines critiques étaient positives et utiles, nous aidant à développer des aspects qui devaient l'être. Mais il nous a vite semblé clair que la campagne persiste, s'étend, qu'il y a des calomnies et du deux poids deux mesures, atteignant un niveau d'acharnement qui a amené beaucoup de gens à s'interroger, malheureusement, sur les véritables raisons et motivations de cette campagne», a-t-il ajouté.

Depuis l'attribution en décembre 2010 de la Coupe du monde au Qatar, le pays suscite de nombreuses polémiques sur des sujets comme le respect des droits humains ou la protection de l'environnement.

«Il faut laisser la polémique de côté et laisser la place au jeu et à la Coupe du monde», a estimé de son côté l'ex-footballeur Zinédine Zidane, en marge de l'inauguration de sa nouvelle statue au Musée Grévin à Paris. «De toute façon, ce que l’on va dire sur quoi que ce soit, ça ne sera jamais juste, jamais vrai et opportun», a-t-il ajouté.