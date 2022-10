Manchester City : les joueuses du club anglais ne porteront plus de short blanc

Pour éviter les problématiques liées à leurs règles, les joueuses de l’équipe féminine de Manchester City ne joueront plus avec des shorts blancs à partir de la saison prochaine.

Elles ont été entendues. Les joueuses de Manchester City ne joueront plus avec des shorts blancs à partir de la saison prochaine. Elles avaient émis ce souhait pour se sentir plus à l’aise et éviter les problématiques liées à leurs règles. «Du fait des remarques faites par des joueuses et du thème sous-jacent des femmes qui ne souhaitent pas porter de shorts blancs quand elles ont leurs règles, nous avons décidé de changer les tenues à la disposition de nos joueuses», ont indiqué le club anglais et son équipementier Puma.

Avec cette décision, ils affirment vouloir «soutenir (les joueuses) et créer le meilleur environnement possible pour qu'elles se sentent à l’aise et puissent évoluer à leur meilleur niveau». Ce sujet avait notamment été abordé pendant le dernier Euro féminin par l’attaquante de l’équipe d’Angleterre Beth Mead, qui avait pointé du doigt les tenues blanches des «Lionnesses», ainsi que la capitaine de l’équipe de France Wendie Renard.

Avant Manchester City, les équipes anglaises de West Bromwich Albion et Stoke, qui évoluent au troisième échelon du football féminin, avaient déjà pris la décision, après avoir écouté leurs joueuses, d’évoluer avec des shorts bleu marine et rouge. Et d'autres clubs, mais aussi nations, pourraient suivre.