Football : un nouveau sponsor principal pour l’OM

L’Olympique de Marseille a dévoilé le nom de son nouveau sponsor principal qui sera affiché sur les maillots à partir de juillet 2023.

L’armateur marseillais CMA CGM, n°3 mondial du fret maritime, va devenir le nouveau sponsor principal de l'OM et s'afficher sur les maillots olympiens à partir de juillet 2023 pour deux saisons, ont annoncé jeudi les deux parties.

Selon les termes de ce contrat, qui fait du poids lourd du transport maritime le «partenaire principal» du club de Ligue 1, «CMA CGM sera présent sur la face avant des maillots de toutes les équipes de l'Olympique de Marseille», masculines, féminines et de jeunes, peut-on lire dans un communiqué.

Son logo s'affichera aussi à partir du 1er juillet 2023 sur les installations du club, le stade Vélodrome et le centre d'entraîneur Robert Louis-Dreyfus, symbole d'un partenariat décrit comme «une évidence» entre ces deux grandes institutions marseillaises.

CMA CGM, dont le siège domine le port de Marseille, succédera à Cazoo, dont le logo orne le maillot olympien depuis le début de la saison. Cette start-up britannique, spécialisée dans la vente de voitures en ligne, avait signé pour trois ans mais a été contrainte d'abandonner ses activités de sponsoring sportif en raison de difficultés économiques.

Pablo Longoria et Rodolphe Saadé sont fiers de conclure ce partenariat unique entre deux institutions emblématiques du territoire marseillais. pic.twitter.com/jw9pj1aPCT — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 10, 2022

Le montant de l'accord entre l'OM et CMA CGM n'a pas été dévoilé mais, de sources proches du dossier, on évoque des sommes «dans les standards du marché» actuel. L'accord entre le club et l'armateur est d'ailleurs d'une portée plus large que le précédent contrat avec Cazoo, qui n'incluait pas l'équipe féminine, par exemple, et oscillait entre 6 et 8 millions d'euros par an, selon différentes sources.

Une bonne nouvelle pour l'OM

Les deux nouveaux partenaires insistent sur la fibre locale de CMA CGM, «entreprise majeure du territoire» marseillais, qui emploie près de 4.000 personnes sur place.

Une présence susceptible de donner lieu à des synergies dans les projets éducatifs et caritatifs menés par les deux entités.

«Ce partenariat renforce encore davantage l'engagement du Groupe CMA CGM sur le territoire et contribuera au développement de l'Olympique de Marseille», écrivent les deux parties dans leur communiqué.

C'est une bonne nouvelle pour les finances de l'OM, scrutées de près par le fair-play financier de l'UEFA, après une nouvelle perte de 76 millions d'euros subie sur la saison 2020-2021.

CMA CGM, qui a enregistré des bénéfices records depuis l'an dernier (17,9 milliards de dollars en 2021, 7,6 milliards au deuxième trimestre 2022), était déjà actif auprès de l'OM dans le cadre d'initiatives entre leurs fondations respectives.