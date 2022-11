Ballon d’or 2022 : Karim Benzema n’a pas reçu de message de félicitations de Cristiano Ronaldo

Bientôt un mois après son sacre au Ballon d’or, Karim Benzema n’a toujours pas reçu de message de félicitations de la part de son ancien coéquipier au Real Madrid Cristiano Ronaldo.

Un message qui se fait attendre. Le 17 octobre dernier, Karim Benzema est devenu le 5e français à recevoir le Ballon d’or après sa saison exceptionnelle avec le Real Madrid. Et s’ils ont été nombreux à saluer le sacre de l’attaquant tricolore, certains ont été plus discrets et n’ont pas félicité l’ancien lyonnais. C’est le cas de Cristiano Ronaldo.

Dans un entretien diffusé, ce dimanche, dans Téléfoot, Karim Benzema a confié que son ancien coéquipier, avec lequel il a évolué pendant près de dix ans au Real Madrid, ne lui avait pas envoyé de message. A la question de savoir si le Portugais, quintuple lauréat du trophée, lui avait envoyé «un petit message sympa», le capitaine madrilène a répondu : «Non, je ne l’ai pas encore eu». Mais il n’a affiché aucune rancœur envers «CR7».

Karim Benzema et Cristiano Ronaldo ont joué ensemble sous le maillot du Real Madrid entre 2009 et 2018, disputant 342 matchs et remportant deux titres de champion d’Espagne ainsi que quatre Ligues des champions. Et au cours de leur association, Karim Benzema a délivré 47 passes décisives au Portugais et inscrit 29 buts sur une passe de Cristiano Ronaldo.