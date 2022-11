Coupe du monde 2022 : Emmanuel Macron croit en les chances de l'équipe de France au Qatar

En marge d'un sommet international à Bangkok (Thaïlande), le président de la République Emmanuel Macron a livré ce jeudi son ressenti sur les Bleus pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, tout en rendant hommage au sélectionneur Didier Deschamps.

Le chef de l’Etat a fait part de son optimisme pour les Bleus à trois jours de l’ouverture de la Coupe du monde 2022. Présent dans une salle de boxe locale ce jeudi, en marge du sommet Asie Pacifique à Bangkok (Thaïlande), Emmanuel Macron a confié ses impressions sur le groupe de 26 internationaux tricolores convoqué pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Questionné par un adolescent français au sujet des Bleus et de la compétition internationale à venir, le président de la République a donné son pronostic. «J’ai dit, et pas simplement par patriotisme, que je crois en nos Bleus. Moi je pense que c'est jouable. Je pense qu'on a une bonne équipe, il y a un bon renouvellement qu’a fait Didier Deschamps», a assuré le chef de file LREM.

Après avoir annoncé ce lundi qu’il se rendrait au Qatar si l’Equipe de France atteignait les demi-finales, Emmanuel Macron a néanmoins rappelé ce jeudi qu’il était dangereux de «politiser le sport», en réponse aux nombreuses critiques entourant l’événement au Qatar.

Une fraîcheur apportée par les jeunes

Concernant la composition du groupe France pour le Mondial, le chef de l’Etat a regretté le forfait de nombreux cadres présents dans l’équipe lors du dernier sacre planétaire en 2018. «Il y a eu malheureusement des blessures sur des joueurs que j'aime beaucoup. Après on doit avoir onze ou douze nouveaux joueurs», a analysé le fan de l’OM.

Il a notamment salué l'harmonie du groupe entre l'expérience des anciens et la fougue apportée par les nouveaux arrivants. «On a quand même des gens encore assez jeunes, comme la génération Mbappé, qui ont gagné la deuxième étoile et qui ont l'habitude des grandes compétitions. Et on a des jeunes qui sont dans les meilleurs clubs français et européens dont c'est la première compétition et qui sont donc frais», a assuré Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron encense Didier Deschamps

Pour conclure, le président français a mis à l’honneur le sélectionneur Didier Deschamps qui a conduit les Bleus vers le titre mondial lors de la précédente édition de la Coupe du monde.

«On a une moyenne d'âge qui est très bonne, une bonne énergie, donc moi j'y crois. Et on a je pense le meilleur sélectionneur au monde. Normalement c'est très dur la compétition d'après mais je dirais qu'on a déjà pris notre tour à l'Euro», a affirmé l’ancien ministre de l’Economie.