Coupe du monde 2022 : l’équipe de France se qualifie pour les huitièmes de finale après sa victoire contre le Danemark (2-1)

L'équipe de France de football, championne du monde en titre, est la première équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Coupe du monde 2022, en s'imposant face au Danemark (2-1), ce samedi soir, grâce au doublé de Kylian Mbappé.

Une victoire acquise dans la douleur. Tombeuse du Danemark (2-1), la France est devenue, ce samedi 26 novembre, la première nation qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

L’équipe de France a été la plus tranchante lors de la première période, où elle a malmené une équipe du Danemark qui a manqué de créativité et surtout de réussite lorsqu’il a fallu créer des occasions.

Les Tricolores ont manqué de justesse dans le dernier geste. Olivier Giroud a été tout proche d’ouvrir le score à la 10e, mais il a manqué sa reprise qui a été contrée par Christian Eriksen. Quelques minutes plus tard, c’est Raphaël Varane qui aurait pu être le premier buteur français, mais sa tête a été dégagée au second poteau par Joakim Maelhe à la 13e.

Adrien Rabiot, comme lors du premier match contre l’Australie, s’est montré entreprenant face au but de Kasper Schmeichel. À la 21e, il a repris de la tête un centre d’Ousmane Dembélé qui venait de la gauche. Mais le portier danois a réussi un arrêt de grande classe pour repousser le danger.

À l’inverse de ses coéquipiers, Kylian Mbappé a été très imprécis face au but des Danois, il a remporté moins de 50% de ses duels et il a eu du mal à se défaire du marquage d’Andreas Christensen et de Joachim Andersen.

UNE MI-TEMPS PLUS INTENSE QUE LA PREMIÈRE

Le match a repris sur un rythme rugueux. Les Bleus ont montré la couleur dès les premières minutes, notamment à la 50e avec une tentative de Kylian Mbappé, hors-jeu. À la 52e, Hugo Lloris a réalisé un superbe arrêt après un corner de Christian Eriksen qui a centré sur Rasmus Kristensen qui a ensuite tenté une tête.

Enfin, c’est à la 61e minute que Kylian Mbappé a délivré la France en inscrivant le premier but de la rencontre. À ce moment-là, il s’agit de son 30e but avec les Bleus et le deuxième dans cette Coupe du monde. Il égale Jean-Pierre Papin et Just Fontaine.

Le Danemark a ensuite égalisé à la 68e. Andreas Christensen a marqué à la suite d'un corner tiré par Christian Eriksen. Les compteurs sont remis à zéro. À la 80e, Adrien Rabiot a tenté une belle frappe retournée mais elle est passée au-dessus de la barre. C'est dans les dernières minutes du match, à la 86e, que Kylian Mbappé a sauvé une nouvelle fois la France et qui permet aux Bleus de se qualifier pour les huitièmes de finale de ce mondial. Avec ce doublé, la star du Paris Saint-Germain égalise le nombre de buts marqués par Lionel Messi en Coupe du monde (7). L'arbitre a annoncé 6 minutes de temps additionnel mais ce n'était pas suffisant pour les Rouges et Blancs, ils ne sont pas parvenus à égaliser. Grâce à cette victoire, l'équipe de France est la première des 32 nations qualifiée pour les huitièmes de finale. Les Bleus ont un dernier rendez-vous face à la Tunisie, le 30 novembre. Les Danois, eux, vont tenter de se qualifier contre l'Australie, le même jour.

