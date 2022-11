Coupe du monde 2022 : Lionel Messi, à la fois plus jeune et plus vieux passeur décisif d’un mondial

En passant le ballon à Enzo Fernandez lors de son but contre le Mexique, Lionel Messi est devenu le plus vieux passeur décisif en Coupe du monde. Sachant qu'il était déjà le plus jeune.

Encore un nouveau record pour Lionel Messi. Buteur ce samedi 26 novembre face au Mexique, l'Argentin a également offert une passe décisive à Enzo Fernandez.

Avec ces buts, les deux joueurs ont évité l’élimination à leurs pays.

Et Lionel Messi est également devenu le plus jeune et le plus vieux passeur décisif dans cette compétition.

En 2006, lors de son premier mondial, Lionel Messi a effectué sa première passe décisive face à la Serbie. Il était alors âgé de 18 ans et 357 jours.

Seize ans plus tard, Lionel Messi est toujours là et il délivre toujours des passes importantes. Actuellement, il est âgé de 35 ans et 155 jours.