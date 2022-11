Coupe du monde 2022 : France-Tunisie, quel jour et quelle heure ?

Déjà qualifiée pour les 8es de finale de la Coupe du monde, l’équipe de France affronte, ce mercredi (16h), la Tunisie avec pour objectif de s’assurer la première place du groupe D. Voici le programme complet.

Les Bleus reçus trois sur trois ? Après ses victoires contre l’Australie (4-1) et le Danemark (2-1), l’équipe de France va tenter d’enchaîner un 3e succès consécutif, ce mercredi, face à la Tunisie pour s’assurer la première place du groupe D. Déjà qualifiés pour les 8es de finale, les Bleus n’ont d’ailleurs besoin que d’un match nul pour terminer en tête de leur poule. Ils pourraient même finir à la première place en cas de défaite si l’Australie ne bat pas dans le même temps le Danemark.

Et pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait aligner une équipe profondément remaniée avec notamment Steve Mandanda, titularisé dans la cage tricolore, Benjamin Pavard, Ibrahima Konaté et Eduardo Camavinga, alignés en défense, Youssouf Fofana et Mattéo Guendouzi, attendus au milieu de terrain, Kingsley Coman, lancé sur le côté droit de l’attaque française, et Marcus Thuram, qui pourrait suppléer Olivier Giroud.

De son côté, la Tunisie garde un infime espoir de qualification. Dernière du groupe avec seulement un point, elle doit impérativement s’imposer et espérer un match nul dans le même temps entre le Danemark et l’Australie ou une victoire des Danois mais sur un score moins large, la Tunisie et le Danemark ayant une différence de buts identique (-1).

Le programme TV

France-Tunisie

Coupe du monde 2022

Mercredi 30 novembre

A suivre en direct et en intégralité à partir de 16h sur BeIN SPORTS 1 et TF1 (accessibles via MyCanal)

