Coupe du monde 2022 : la France battue par la Tunisie (1-0)

Pour son dernier match de phase de groupes, la France a été battue par la Tunisie (1-0). Malgré cette victoire, la Tunisie est éliminée.

Les hommes de Jalel Kadri ont rapidement entamé leur match, contrairement à la France.

La preuve, à la 8e minute, lors d’un corner pour la Tunisie. Bien frappé par Wahbi Khazri, le tir est repris par Nader Ghandri qui perce les cages de Steve Mandanda, mais le but est annulé pour hors-jeu.

Les neufs changements effectués par Didier Deschamps avant le match ne portent pas leurs fruits. Les Bleus ont eu du mal à se trouver et la Tunisie en a profité.

Les Aigles de Carthage se sont montrés plus ambitieux et donc plus dangereux que les Bleus.

À la 25e, Kingsley Coman tente la première frappe du match pour les Tricolores après une passe de Youssouf Fofana mais le tir n’est pas cadré.

Quelques minutes plus tard, le premier carton jaune du match est distribué par l’arbitre néo-zélandais Matt Conger au Tunisien Wajdi Kechrida.

Au fur et à mesure, la France est parvenue à s’imposer sur la partie de terrain des Tunisiens, mais sans réussir pour autant à marquer.

L’arbitre a annoncé deux minutes de temps additionnel. Mais rien n’y a fait. Cette première mi-temps s’est arrêtée sans le moindre but. Les Bleus ont été pas mal bousculés par les Tunisiens.

À noter la contre-performance d’Eduardo Camavinga. Pas habitué au poste de latéral gauche, le joueur du Real Madrid a perdu beaucoup de ballons avant de s’améliorer dans les dernières minutes.

Une mi-temps pour chercher le sans-faute

À la reprise, les deux équipes ont semblé déterminées.

Vers la 50e minute, Kingsley Coman a fourni pas mal d’efforts pour pousser l’attaque française jusqu’à la surface tunisienne. Des efforts qui n’ont pas servi puisque seul Youssouf Fofana l’a suivi.

But de la Tunisie à la 58e, Wahbi Khazri a ouvert le score après une perte de balle de Youssouf Fofana, gêné par Ellyes Skhiri.

Taclé par Axel Disasi, le capitaine tunisien a laissé sa place à Issam Jebali, juste après son but.

À la 63e, Didier Deschamps a procédé à ses premiers changements : William Saliba a remplacé Raphaël Varane, Adrien Rabiot a remplacé Kingsley Coman et Kylian Mbappé a remplacé le Marseillais Jordan Veretout.

Malgré ces changements, la France n’y arrivait toujours pas.

Les Bleus ont donné l’impression de paniquer à la moindre prise de balle, rendant le jeu très brouillon.

Face aux difficultés des joueurs français, Didier Deschamps a fait rentrer Antoine Griezmann à la 73e pour remplacer Youssouf Fofana.

Du côté de la Tunisie, Jalel Kadri a lui aussi fait bouger les choses. Ghaylène Chaaleli est entré en jeu à la place de Mohamed Ben Ramdhane.

Toujours dominé au score, Didier Deschamps a utilisé son dernier changement à la 79e. Ousmane Dembélé a remplacé Mattéo Guendouzi.

Tous ces changements commencent enfin à faire effet, un peu tardivement. À la 82e, la France a obtenu un corner mais ça n'a rien donné à cause de la bonne intervention du gardien tunisien, Aymen Dahmen.

Les minutes passaient et la France n'y arrivait toujours pas.

Enfin une belle occasion à la 90e, après plusieurs passes Ousmane Dembélé a tenté une frappe, sans succès.

8 minutes de temps additionnels annoncées pour ce dernier match des Tricolors en phase de groupes.

À la 90e+2, l'arbitre a sifflé un coup franc pour la France. Kylian Mbappé a tenté mais c'est repoussé par le mur tunisien.

Les Bleus ont forcé encore et encore, sans succès. En tout cas jusqu'à la dernière minute ! La France a égalisé dans les dernières secondes grâce à Antoine Griezmann.

Mais quelques minutes après, alors que tout le monde pensait que le match était fini, l'arbitre a consulté la VAR et annulé le but français, à la surprise générale.

Malgré la victoire, la Tunisie est éliminée.

