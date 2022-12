Coupe du monde 2022 : le Brésil déroule contre la Corée du Sud (4-1) et rejoint la Croatie en quarts

Le Brésil, large vainqueur de la Corée du Sud (4-1) ce lundi soir, rejoint la Croatie en quarts de finale de la Coupe du monde 2022.

Les Brésiliens n'ont pas fait dans le détail. Avec Neymar, de retour de blessure, la Seleçao s'est imposé sans difficulté face à la Corée du Sud (4-1), ce lundi soir, en huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar. Les Auriverdes seront opposés à la Croatie, vendredi pour une place en demi-finale.

Et il ne fallait pas être en retard au stade 974 de Doha, où de nombreux sièges étaient vides au coup d'envoi. Les Brésiliens ont rapidement trouvé l'ouverture par Vinicius Jr (7e).

Neymar rassure tout le monde

Six minutes plus tard, c'est Neymar, qui a rassuré tout le monde sur l'état de sa cheville - touchée et gonflée après le premier match -, qui a tranformé un pénalty sifflé par l'arbitre français Clément Turpin.

Les Sud-Américains, considérés par les bookmakers comme grands favoris de ce Mondial, ont ensuite aggravé la marque par Richarlison (29e) et Lucas Paqueta (36e).

En seconde période, les Brésiliens ont complètement géré leur avantage. Tite offrant même du temps de jeu à Weverton, troisième gardien de la sélection. D'ailleurs, le Brésil est devenu le premier pays de l'histoire à faire jouer tous ses joueurs (26) dans un Mondial.

En fin de rencontre, les Sud-coréens ont tout de même réussi à sauver l'honneur d'une jolie frappe de Paik (76e).

Désormais, rassurés par leur puissance et collectif, les coéquipiers de Neymar vont préparer leur demi-finale contre la Croatie, qui a battu un peu plus tôt le Japon aux tirs au but.

