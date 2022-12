Coupe du monde 2022 : France-Maroc, ce qu’il faut retenir de la conférence de presse de Walid Regragui

A la veille de la demi-finale de Coupe du monde 2022 France-Maroc, ce mercredi, Walid Regragui, sélectionneur des Lions de l’Atlas, s’est confié en conférence de presse.

Didier Deschamps meilleur sélectionneur du monde

«On avance dans la compétition et plus on avance, plus les matchs sont difficiles. On va jouer l’équipe championne du monde avec un entraîneur de grande qualité, le meilleur sélectionneur du monde. Nous on va continuer sur ce qu’on sait faire avec beaucoup d’ambition pour créer la surprise et pourquoi pas aller en finale de la Coupe du monde.»

Affronter la France

«J’ai la double nationalité. C’est un honneur et un plaisir de jouer la France mais ce n’est que du football. Moi, jouer la France, le Brésil, etc, ce que je veux c’est juste me qualifier. Ce qui m’intéresse c’est gagner et jouer la meilleure équipe du monde.»

Un plan-anti Mbappé ?

«(Achraf) Hakimi connaît mieux que moi (Kylian) Mbappé. On ne va pas faire un plan anti-Mbappé. Car malheureusement, il n’y a pas que lui. Quand on connaît le niveau de Griezmann entre les lignes… Mais Hakimi est un grand champion donc je n’ai aucune inquiétude.»

Changer les mentalités

«On est venu changer les mentalités de notre continent. Si on est content d’être en demi, je ne serais pas content moi. Je veux être en finale. J’espère que la France ne nous respectera pas. Car ça sera difficile si c’est le cas. (…) La meilleure équipe de la compétition, le Brésil, est dehors et ne jouera pas les demi-finales. Alors on a faim, bien sûr. Il faudra être fort pour nous sortir. On a confiance et on n’est pas fatigué, je le répète. On est peut-être fou qui sait...»

Les critiques sur le jeu du Maroc

«On va jouer comme on sait faire. Cette possession de balle, c’est extraordinaire comment ça vous fait rêver. 70% de possession et tu tires que 2 fois. Et les expected goals aussi, ‘on aurait dû gagner, on avait 4 de expected goals’. Nous on est là pour gagner, c’est tout (...) Je suis passé par là aussi. Pep Guardiola m’a rendu fou aussi. Mais c’est sûr que quand tu as De Bruyne ou Bernardo Silva, c’est sûr que tu as le ballon. La France m’a fait rêver en 2018 dans sa manière de jouer. Deschamps a compris comment fallait faire (...) Arrêtons avec les statistiques. Je vais demander à Gianni Infantino qu’il rajoute des points au-delà de 60% de possession. On tient un truc là. On avait 0,01% de chances de gagner la Coupe du monde au début du Mondial. On est à 12% maintenant ? Al Hamdoulilah alors. (…) Je pense que les journalistes européens n’apprécient pas qu’on joue un peu comme les équipes européennes. Ils veulent dire : ils étaient sympas ces Africains il y avait de la danse, Boufal a mis 2 petits ponts, etc. C’est fini ça, on a envie de gagner.»

L’objectif du Maroc

«On veut aller en finale et gagner. On est prêt à tout pour arriver à cet objectif. On aura une énergie extraordinaire demain. Dire qu’on est satisfait d’avoir atteint les demi-finales, ça ne nous convient pas. Ça sera peut-être la seule chance de la gagner.»

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI