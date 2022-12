Coupe du monde 2022 : composition, heure, stade, historique… tout ce qu’il faut savoir sur la finale entre la France et l’Argentine

La France et l’Argentine s’affrontent, ce dimanche (16h), en finale de la Coupe du monde avec le même objectif : décrocher la 3e étoile de leur histoire. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre.

Composition probable de l’équipe de France

Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Griezmann - Dembélé, Giroud, Mbappé

Arbitre

L’arbitre polonais Szymon Marciniak (41 ans) a été désigné pour diriger cette finale entre la France et l’Argentine. Choisi notamment pour son expérience du haut niveau, il a arbitré deux matchs depuis le début de la compétition, impliquant la France et l’Argentine. Pour lancer son tournoi, il avait dirigé le match de poules entre les Bleus et le Danemark, remporté par l’équipe de France (2-1), avant d’officier lors du 8e de finale entre l’Albiceleste et l’Australie, qui s’est achevé avec la qualification des coéquipiers de Lionel Messi (2-1).

Stade

Le stade de Lusail sera le théâtre de la finale de la Coupe du monde. Dotée de près de 90.000 places, cette enceinte s’inspire des jeux d’ombres et de lumière de certaines lanternes très utilisées dans cette région, appelées des «fanars». Et ce stade est bien connu des Argentins, qui ont joué plusieurs rencontres sur cette pelouse depuis le début de la compétition. Ils se sont inclinés contre l’Arabie Saoudite lors de leur premier match (1-2) avant de battre le Mexique, toujours en poules (2-0), et de se qualifier face aux Pays-Bas en quarts de finale (2-2, 4 tab 3) et la Croatie en demi-finale (3-0).

Historique

Avant cette finale, la France et l’Argentine se sont affrontées à douze reprises, que ce soit en match amical ou en Coupe du monde. Leur dernier duel remonte à 2018, lors du Mondial en Russie, avec une victoire mémorable des Bleus en 8e de finale (4-3). Au total, le bilan des confrontations est de trois victoires pour la France, trois matchs nuls et six victoires pour l’Argentine.

Parcours de l’Argentine

L’Argentine a connu un début de Coupe du monde très compliqué avec une défaite surprise face à l’Arabie Saoudite (1-2). Mais les coéquipiers de Lionel Messi se sont parfaitement repris ensuite en battant le Mexique (2-0), puis la Pologne (2-0) pour terminer en tête de leur groupe. En 8e de finale, l’Albiceleste a éliminé l’Australie (2-1) avant de sortir les Pays-Bas en quarts de finale (2-2, 4 tab 3) et la Croatie en demi-finale (3-0).

Parcours de la France

Malgré les incertitudes et les nombreuses absences, l’équipe de France a réussi son entrée dans la compétition avec une large victoire contre l’Australie (4-1). Elle a ensuite enchaîné face au Danemark (2-1) avant de s’incliner contre la Tunisie (0-1). En dépit de cette défaite, les Bleus ont terminé à la première place de leur groupe et ont dominé la Pologne en 8e de finale (3-1). En quarts de finale, ils ont écarté l’Angleterre (2-1), puis le Maroc en demi-finale (2-0).

Programmation TV

La finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 16h sur BeIN SPORTS 1 et TF1 (accessibles via MyCanal).

