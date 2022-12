Coupe du monde 2022 : le discours d’Emmanuel Macron dans le vestiaire de l’Equipe de France (vidéo)

Alors que l’équipe de France venait de s’incliner face à l’Argentine en Coupe du monde après une finale qui restera dans les annales, le président de la République, Emmanuel Macron s’est rendu dans le vestiaire des Bleus et a pris la parole.

Garder la tête haute. L’ambiance était pesante ce dimanche soir dans le vestiaire de l’équipe de France après la défaite rageante contre l’Argentine en finale du Mondial au Qatar. Malgré l’échec, Emmanuel Macron s’est rendu dans le vestiaire pour féliciter les joueurs pour leur parcours, en mettant l’accent sur leur résilience et leur capacité de rebond.

«Vous avez fait rêver des millions de Français et de Françaises jusque-là et encore aujourd’hui ils ont vibré. Vous avez fait vibrer des milliards de gens qui ont regardé ce match. Vous avez fait du grand football et du grand sport. Les leçons, vous les tirerez. Il y aura sans doute des regrets après ce match. Je voudrais qu’il y en ait qui n’aient pas trop de regrets s’il vous plaît», a-t-il demandé.

«Ecoutez-moi bien, vous êtes une très grande équipe parce que je pense qu’il n’y en a aucune autre qui aurait pu faire ce que vous avez fait jusque-là, de remonter à deux reprises et d’être à deux doigts de la gagner», a ensuite martelé le président devant des joueurs dépités.

Les Français fiers de leurs Bleus

Dans son discours, Emmanuel Macron a également tenu à rappeler aux joueurs le bonheur qu’ils ont procuré aux Français depuis plus d’un mois, ainsi que la fierté que tous les supporters ont pu ressentir grâce à l’état d’esprit combatif affiché en fin de match et dans les prolongations. Il a enfin souhaité un bel avenir à cette génération prometteuse tout en félicitant les joueurs qui disputaient probablement leur dernière Coupe du monde.

«C’est le foot, c’est le sport mais ça, vous n’y pouvez rien. Vous avez eu le cœur, la faim, l’envie et le talent d’y aller. Rien que pour ça je voulais venir vous voir et vous dire merci», a lancé le président aux joueurs.

«Vous avez fait rêver des Françaises et des Français qui en avaient besoin. Donc merci à vous. Merci à ceux qui vont peut-être arrêter le maillot après ce match. Il y en a plein qui sont très jeunes et qui vont en faire beaucoup d’autres, plus que moi comme président. Vous allez en gagner d’autres car vous avez une expérience embarquée qui est dingue. Ce soir, ça va être dur mais dès demain on est reparti à l’assaut. C’est comme ça qu’on les gagne», a soutenu Emmanuel Macron.

«En tout cas, moi je suis fier de vous. Vive la République et vive la France», a-t-il conclu.