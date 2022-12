Coupe du monde 2022 : la chambre d'hôtel de Lionel Messi au Qatar transformée en musée

La Qatar University de Doha, l’établissement où a séjourné l’équipe d’Argentine pendant la coupe du monde 2022, a annoncé que la chambre de Lionel Messi allait être transformée en musée.

Une chambre 3 étoiles. Il n’est désormais plus possible de dormir dans la chambre B201 de la Qatar University de Doha. Et pour cause, cette pièce, dans laquelle Lionel Messi a séjourné durant la coupe du monde 2022, soit près d’un mois, va devenir un musée en l’honneur du capitaine argentin.

Après le sacre mondial de l’Albiceleste, qui a remporté sa troisième étoile face à la France, l’établissement qui a accueilli l'équipe d'Argentine a en effet annoncé que cette chambre, dotée de deux lits simples, d’un bureau et d’un canapé, va être conservée en l’état, et sera ouverte prochainement aux visiteurs.

Here's a quick tour of La Albiceleste's base camp at Qatar University!





The room where the Argentinian captain, Lionel Messi, stayed in during the World Cup will also be turned into a mini museum soon!#Qatar #ARG #Argentina #Qatar2022 #FIFAWorldCup #LaAlbiceleste #LionelMessi pic.twitter.com/0UsdkBvcdX

— The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) December 27, 2022