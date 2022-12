Kylian Mbappé admet qu'il ne va «jamais digérer» la finale de la Coupe du monde 2022

Après la victoire du PSG contre Strasbourg, Kylian Mbappé a admis à la presse qu’il ne se remettrait sûrement jamais de sa défaite en finale de Coupe du monde contre l’Argentine. L’international Français a néanmoins assuré qu’il ferait la part des choses.

Un souvenir qui restera gravé à vie. S’il a permis au Paris Saint-Germain de l’emporter contre Strasbourg (2-1) mercredi soir, Kylian Mbappé a toujours une partie de son esprit à Doha.

En zone mixte après la rencontre, l’attaquant français a admis qu’il n’allait «jamais digérer» sa finale de Coupe du monde 2022 perdue face à l’Argentine. En effet, il a concédé avoir passé «des heures compliquées» dans la foulée de sa défaite contre l’Albiceleste, où il avait ébloui en inscrivant un triplé.

Kylian Mbappé se concentre sur son club

Malgré cette désillusion, Kylian Mbappé avait surpris tout le monde en revenant très rapidement à l’entraînement avec le Paris Saint-Germain. «Comme je l'ai dit aux coéquipiers, il n'y a aucune raison que le club paie un échec en sélection, ce sont deux situations bien différentes», a-t-il assuré, comme une volonté de faire la part des choses.

Pour prouver qu’il était pleinement investi avec son club, Kylian Mbappé lui a d’ailleurs offert la victoire en inscrivant un penalty en fin de match.

Interrogé à propos des moqueries qu'il a subies lors des célébrations des joueurs de l'Argentine, le Français a écarté le problème d'un revers de la main. «Les célébrations, c'est pas mon problème, je ne perds pas d'énergie dans des choses aussi futiles, l'important pour moi c'est de donner le meilleur de moi-même pour mon club, et on va attendre que Lionel Messi revienne pour continuer à marquer et gagner des matchs», a-t-il déclaré. Une façon pour lui de tourner la page, autant que faire se peut.